Dizilerde Türk sanatçıların eserlerine yer verilmeli

Beşiktaş'taki Artwweks@Akaretler'de gerçekleştirilen "Sanatta Etkileşim" konulu söyleşiye katılan başarılı oyuncu, sanatla ilgilenenlerin bir derdi olduğunu söyleyerek, "Çünkü hayatta bir derdi olmayan, bir şeylerin daha iyi olmasını istemeyenler sanatla ilgilenmez. Çünkü sanatın aslında estetik bir altyapısı vardır ve bu altyapı, görgü ve kültürü gerektirir. Bu kültür ve görgüye sahip olabilmek için de bir derdinizin olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Dizi ithal ederken biz satar olduk

Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle beğeni toplayan Düzyatan, Türk sanatçıların dünyaya tanıtılmasının önemine işaret ederek, "Televizyon dediğimiz araç, Türkiye'de 300-350 milyon dolarlık bir ihracat oranına sahip bir kol ve çok ciddi bir eğlence sektörü. Son yıllarda MBC'nin yasaklamasıyla 150 milyon düştü sanırım. 200 milyon dolar gibi bir ihracat payına sahip şu anda Türk dizilerinin dünyaya satılmasının karşılığı. Bu çok ciddi bir rakam. ABD'den sonra, en fazla diziyi Türkiye pazarlıyor şu anda. Ben çocukken Brezilya dizileri seyredilirdi. Biz Brezilya'dan ithal ederdik. Şimdi biz Brezilya'ya dizi satıyoruz" diye konuştu.

Düzyatan, Türk sanatçıların eserlerine dizilerde yer verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Çok değerli ressamlarımız ve heykeltıraşlarımız var. Onları nasıl daha fazla gösterebiliriz? Madem 70 ülkeye, televizyon dizisi pazarlıyorsunuz ve (dizide kullanılan) evin duvarlarına bir şeyler asıyorsunuz mutlaka. İKEA'dan alıp bir şeyler asmayalım" dedi.

HAYAT Haftanın lezzeti: Eylül bitmeden sardalya

HAYAT 9 yıl önce bulunmuştu görücüye çıktı