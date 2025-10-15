Yeni Şafak
Doğa ve hayvan sevgisini taş, toprak, ağaç dalı gibi malzemelerle tuvale yansıtıyor

16:4615/10/2025, Çarşamba
AA
Doğa sevgisini tuvale aktarıyor.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde oturan 47 yaşındaki Abit Sidar, doğa ve hayvan sevgisini, topladığı taş ve çeşitli malzemelerle tuvale yansıtıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde oturan 47 yaşındaki Abit Sidar, doğa ve hayvan sevgisini, topladığı taş ve çeşitli malzemelerle tuvale yansıtıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden 2011'de mezun olduktan sonra Mersin'de bir süre turizm işiyle uğraşan Sidar, 5 yıl önce memleketine döndü. Silopi'de yaşayan Sidar, doğadan topladığı taş, toprak, yaprak ve ağaç dalları gibi malzemelerden doğa ve hayvan figürlü kabartma resimler yapmaya başladı. Şimdiye kadar 38 kabartma resim yapan Sidar, 5 ay önce Silopi'deki Sanat Sokağı'nda ilk resim sergisini açtı, bu ayın başında ise doğduğu yer Balveren beldesindeki Bilgi Evi'nde karma sergide eserlerini görücüye çıkardı.

Tarihimizi, doğamızı geleceğe aktarmak için sanat ortak dilimiz

Ressam Abit Sidar, bölgenin doğasının, kültürünün çok zengin olduğunu, bunun sanata yansıtılması gerektiğini söyledi. Herkesin yaşadığı yerden ilham aldığını belirten Sidar, Mersin'de turizmle uğraştığı yıllarda deniz taşlarından ayna, saat ve çeşitli ürünler yaptığını anlattı. Memleketine döndükten sonra tuval üzerinde kabartma resim yapmaya karar verdiğini dile getiren Sidar, şunları kaydetti: "Toplam 38 ürün çıkardım ama çoğunu da sattım. Bunların birçoğunu sosyal medya üzerinden İngiltere, Fransa ve ABD'de yaşayan vatandaşlara sattım. Yurt dışında olan vatandaşlarımız buna ilgi duyuyor. Açtığım sergilerle gençlere örnek olmak istedim. İnsanın istediği zaman en küçük bir dal parçasından bile bir eser çıkarabileceğini göstermek istedim. Doğayı, hayvanları, tabiatı sevdiğim için yapıyorum, gençlere örnek olmak istiyorum. Tarihimizi, doğamızı geleceğe aktarmak için sanat ortak dilimiz. Sanat sevginin dili, sanat birleştirici bir güçtür."



