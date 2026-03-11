Doğu Anadolu’da eşsiz görüntü: Van Gölü Ekspresi karlı Kirkor Dağı manzarasında büyüledi

Ankara’dan hareket ederek Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolculuğunu tamamlayan Van Gölü Ekspresi, Doğu Anadolu’nun karlı dağları ve geniş ovaları arasında ilerlerken doğayla bütünleşiyor. Van-Ankara arasında sefer yapan Van Gölü Ekspresi, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergâhını takip ederek Tatvan’a ulaşıyor. Yolculuğun son bölümünde Rahva Ovası’ndan geçen tren, karlı Kirkor Dağı manzarasıyla eşsiz bir görüntü oluşturuyor.