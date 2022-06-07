Dolandırıcılardan akıl almaz yeni yöntem: Kol saati satana kulaklık iade

Son yıllarda, internet üzerinden kullanılmış eşyaların satıldığı uygulamalar yoğun ilgi görüyor. Eskimiş giysiler, az kullanılmış teknoloji cihazları, paketi açılmamış ev eşyaları derken onlarca farklı kategoride ürün, çöpe gitmek yerine ekonomiye geri kazandırılıyor. Satıcı gelir sağlarken alan kişiler de ihtiyacını karşılıyor.

ŞİMDİLERDE HERKES BU SİTELERDE

Sistemin çalışma şekli basit. Siteye kayıt olup, ürünlerinizin resimlerini çekip yüklüyorsunuz. Özelliklerini yazdıktan sonra başlıyorsunuz müşteri beklemeye. Alıcılar kimi zaman daha uygun fiyat için size teklif verebiliyor. Ürününüz satılınca ilgili site komisyonunu kesiyor. Ürün karşı tarafa kargolanıp onay alınınca para hesabınıza geçiyor. Bu yolla ek gelir sağlayıp eski eşyalarını değerlendiren, hatta el emeği ürünlerini satan yüzlerce kullanıcı bulabilirsiniz. Şanslı iseniz çok iyi ürünleri piyasa fiyatının yarısına alabilirsiniz.

KAYIPLARA KARIŞIYOR

Ancak işin piyasasında öyle dolandırıcılık yöntemleri türemiş ki, şikayet siteleri bu hikayelerle dolu. Peki nasıl oluyor? Alıcı ve satıcı arasında güvenli bir ödeme sistemi geliştirmeyen sitelerde dolandırıcılıklar tavan yapmış durumda. Örneğin bisiklet satın alıyorsunuz, bankaya EFT yaptığınız an karşıdaki kişi kayıplara karışıyor. Bazı uygulamalar ise alıcı ve satıcı arasında güvenlik amaçlı kendi ödeme sistemini kullanıyor. Satılan ürün karşı tarafa geçince 3 günün sonunda otomatik olarak işlem tamamlanıp ödeme yapılıyor.

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ÜRÜNÜ ALIP BAŞKASINI GÖNDERİYOR

Fırsatçılar burada da devreye girerek ürüne satış onayı vermeden ürünü defolu, yanlış veya hatalı gerekçesiyle geri gönderiyor. Ancak satıcıya ulaşan iade paketinden başka bir ürün çıkıyor. Örneğin bin TL’lik bir gömleği gönderiyorsunuz, kişi bunu alıp iade edeceğim seçeneği ile size 10 liralık kulaklık yolluyor. Bir bakıma gönderilen ürünün gerçekte ne olduğunu kanıtlayamıyorsunuz. Tüketiciler, alışveriş sitesi yetkililerine durumu iletse de genelde sonuç alamıyorlar.

Kozmetik numunesini satan bile var

Aslında bu tarz siteler önemli bir göreve hizmet ediyor. Ancak işler öyle bir duruma gelmiş ki sadece eskiler piyasaya sunulmuyor. Deyim yerindeyse vatandaş her imkanı fırsatı çeviriyor. Dünyaca ünlü kremlerin ücretsiz dağıtılan numunelerini (tester) satan eczacı ve kozmetikçiler peynir ekmek gibi satış yapıyor. Bahçe toprağı, maç bileti, alışveriş kartı, indirim kuponu satan bile var.

Markaya ulaşamayan buradan alıyor

Marka ürünlere ulaşamayanlar bu sitelerden kullanılmış olanlara ilgi gösteriyor. Tüketiciler, pahalı veya trend eşyalara daha uyguna erişebiliyor. Ayrıca şehrinde ilgili markayı bulamayanlar da yine buralarda alıyor soluğu. Kısacası, bu aralar 2. el piyasası karmakarışık. Her karışıklıkta bir yaşanmışlık yok mudur?