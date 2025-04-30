D’S damat ve Teoman’dan çarpıcı bir stil manifestosu: Güzel bir gün smokin için

D’S damat ve Teoman’ın güçlerini birleştirdiği kampanya sadece özel günleri değil, o günleri kendi tarzına göre yaşama cesaretini de kutlayarak özgüvenli bir duruşa ilham kaynağı oluyor.

Smokinde pazar lideri D’S damat, her yaştan erkeğin zevkine hitap eden en uygun smokin seçeneklerini vurgulayan çarpıcı bir kampanyaya daha imza attı. “Güzel bir gün smokin için” mottosu ile yola çıkan kampanyanın başrolünde, Türk rock müziğinin ikonik ismi Teoman yer alıyor.

D’S damat’ın yeni marka yüzü olan Teoman, özgün kişiliği ve sahne duruşunu D’S damat’ın benzersiz tasarımlarıyla birleştirerek smokin şıklığına taze ve özgür bir yorum kazandırıyor. D’S damat ve Teoman güçlerini birleştirerek sadece özel günleri kutlamıyor, o günleri kendine göre yaşama hakkını vurgulayan çarpıcı ve özgüvenli bir duruşa ilham kaynağı da oluyor.

D’S damat bedenimde, Güzel bir gün smokin için...

Kampanya filmi, Teoman’ın zamansız şarkılarından “Güzel Bir Gün”den ilham alarak hazırlandı. Filmde, ünlü rock starın müziğinde olduğu gibi kalıpları reddeden, özgürlüğüne düşkün, kayıtsızca karizmatik bir ton hakim…

Moda filminin ötesinde, bir stil manifestosu niteliğindeki reklam filmi; her sahnesiyle kalıplara karşı hafifçe omuz silkerken klişelere göz kırpan ve ardından onlara muzipçe sırt çeviren bir anlatı sunuyor.

Teoman’ın seslendirdiği kampanya müziği şıklık ve asiliği bir araya getiriyor. “Şıklık ruhumda var… Hayat dediğin bir sahne… D’S damat bedenimde... Güzel bir gün smokin için...” dizeleri, hem sanatçının özgün stiline hem de D’S damat’ın güncel erkek giyimi anlayışına referans veriyor.

Kampanya, İstanbul ve Londra merkezli kreatif ajans Monroe imzası taşıyor. Reklam filminin yönetmen koltuğunda Baki, kampanya görsellerinin arkasında ise ünlü moda fotoğrafçısı Emre Güven bulunuyor.

D’S damat’tan klasik smokine zamansız yorum