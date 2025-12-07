Düğün şarkısına telif davası: Ankaralı Coşkun 300 bin TL'lik talebin nedenini açıkladı

"Bugün magazinsel bir konuyla karşılaştım. Sözde bir olay üzerinden, bir hanımefendi ve beyefendinin düğünlerinde benim "Ne Bilsin Eller" isimli eserimi çıkış şarkısı olarak okumaları nedeniyle güya ben onları mahkemeye vermişim. Evet, bir mahkeme süreci var; ancak bu işlemi ben başlatmadım. Eserlerim tamamen koruma altında olduğu için hukuki takip avukatlarım ve şirketim tarafından yürütülmüş. Fakat önemle belirtmeliyim ki, bu dava düğünde benim eserimi okumalarıyla ilgili değildir. Bahsettiğim hanımefendi ve beyefendi tamamen başka bir sebeple hukuki sürece dahil edilmişler. Buna rağmen, şahsımı karalamak ve bir linç kampanyası oluşturmak amacıyla olayı medyaya çarpıtarak servis etmişler ve sanki sorun eserimi okumalarıymış gibi bir algı oluşturmaya çalışmışlardır. Oysa bunun konuyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Benim eserlerimi herkes okuyabilir; zaten insanlar okusun diye paylaşıyorum. Bu manipülasyon nedeniyle avukatıma manevi tazminat davası açılması talimatını da verdim; hukuki süreç manevi yönden de başlatılmıştır. Haklıyı ve haksızı o zaman siz daha iyi ayırt edersiniz" ifadelerini kullandı.