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Hayat

Dünyaca ünlü oyuncu Ortega ve F1 pilotu Hamilton'dan Filistin'e destek: İnsanlık nerede?

ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye ilişkin, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı. Tarihinde en çok şampiyonluğu kazanan Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton ise Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi.

Büşra Soyal
00:25 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:41 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İsrail ordusu Refah'taki çadır kampı bombaladı.
İsrail ordusu Refah'taki çadır kampı bombaladı.

Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi.

İsrail'in zorla yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu Gazze'nin Refah kentindeki kampa düzenlediği saldırının ardından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Ortega,
"Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?"
ifadesini kullandı.

ORTEGA 'ÇIĞLIK 7' FİLMİNİN KADROSUNDAN AYRILMIŞTI

Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının ardından oyuncu Ortega da filmin kadrosundan ayrılmıştı.

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri için filmden ayrıldığı doğrulanırken, yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan oyuncunun, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.

Filmin yönetmeni Christopher Landon da "yapımın artık bir kabusa döndüğünü" dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

HAMİLTON: BUNA BİR SON VERİLMELİ

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.


#Lewis Hamilton
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#İsrail
#Filistin
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