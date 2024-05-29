Dünyaca ünlü oyuncu Ortega ve F1 pilotu Hamilton'dan Filistin'e destek: İnsanlık nerede?

Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi.
ORTEGA 'ÇIĞLIK 7' FİLMİNİN KADROSUNDAN AYRILMIŞTI
Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının ardından oyuncu Ortega da filmin kadrosundan ayrılmıştı.
Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri için filmden ayrıldığı doğrulanırken, yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan oyuncunun, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.
Filmin yönetmeni Christopher Landon da "yapımın artık bir kabusa döndüğünü" dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
HAMİLTON: BUNA BİR SON VERİLMELİ
Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.
Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.