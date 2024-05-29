Dünyaca ünlü oyuncu Ortega ve F1 pilotu Hamilton'dan Filistin'e destek: İnsanlık nerede?

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.