​Dünyada bir ilk: Dövüş horozu sahibini öldürdü

Diyarbakırlı astronomun uzay tutkusu

Ayın yörüngesi ile ilgili çalışmaları sayesinde NASA'nın teşekkür ettiği Abdülkadir Topkaç vefat etti. Diyarbakırlı astronom olarak bilinen simit ustasının hayatı hayallerinin peşinden gidenlere ilham veriyor.

