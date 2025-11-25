Dünyanın en iyi 10 yemeği belli oldu: Türkiye'den 2 yemek listeyi sarstı

Gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından biri olan Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Türkiye'den 2 lezzet, ilk 10'a girerek dünya listesini adeta sarstı.
EN İYİ 10 YEMEK LİSTESİ
Lechona – Kolombiya’nın geleneksel et yemeği, özel günlerin vazgeçilmezi.
Pizza Napoletana – Napoli pizzası, modern pizzanın doğduğu şehirden çıkıyor.
Picanha – Brezilya’nın ünlü barbekü geleneğinin yıldızı.
Rechta – Cezayir’in düğün ve bayram sofralarının sembolü.
Phanaeng Curry – Tayland’ın kremalı ve aromatik köri spesiyali.
Asado – Arjantin ve Uruguay’ın ritüelistik barbekü kültürü.
Rawon – Endonezya’nın Doğu Cava bölgesine ait ikonik yemek.
Tibs – Etiyopya mutfağının popüler kavurma yemeği.
LİSTEDEKİ DİĞER TÜRK LEZZETLERİ
26. İskender Kebap
28. Kuzu Şiş
47. Adana Kebap
51. Hünkar Beğendi
59. Islama Köfte