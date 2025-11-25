Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Dünyanın en iyi 10 yemeği belli oldu: Türkiye'den 2 yemek listeyi sarstı

Dünyanın en iyi 10 yemeği belli oldu: Türkiye'den 2 yemek listeyi sarstı

08:5425/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Çökertme Kebabı 7., Cağ Kebabı ise 9. sıradan listeye girdi.
Çökertme Kebabı 7., Cağ Kebabı ise 9. sıradan listeye girdi.

Gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından biri olan Taste Atlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesini açıkladı. Türkiye'den 2 lezzet, ilk 10'a girerek dünya listesini adeta sarstı.

Türkiye'den 7 farklı lezzetin yer aldığı bu liste, mutfak mirasımızın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Çökertme Kebabı 7., Cağ Kebabı ise 9. sıradan listeye girdi.

EN İYİ 10 YEMEK LİSTESİ

Lechona – Kolombiya’nın geleneksel et yemeği, özel günlerin vazgeçilmezi.

Pizza Napoletana – Napoli pizzası, modern pizzanın doğduğu şehirden çıkıyor.

Picanha – Brezilya’nın ünlü barbekü geleneğinin yıldızı.

Rechta – Cezayir’in düğün ve bayram sofralarının sembolü.

Phanaeng Curry – Tayland’ın kremalı ve aromatik köri spesiyali.

Asado – Arjantin ve Uruguay’ın ritüelistik barbekü kültürü.

Çökertme Kebabı (Türkiye) – Bodrum’a özgü, patates ve sarımsaklı yoğurtla servis edilen kebap.

Rawon – Endonezya’nın Doğu Cava bölgesine ait ikonik yemek.

Cağ Kebabı (Türkiye) – Erzurum’un odun ateşinde pişirilen kuzu eti kebabı.

Tibs – Etiyopya mutfağının popüler kavurma yemeği.

LİSTEDEKİ DİĞER TÜRK LEZZETLERİ

26. İskender Kebap

28. Kuzu Şiş

47. Adana Kebap

51. Hünkar Beğendi

59. Islama Köfte

#Çökertme Kebabı
#Cağ Kebabı
#İskender Kebap
#Adana Kebap
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yapılacak TOKİ evleri kaç metrekare olacak? 1+1 ve 2+1 500 bin sosyal konutlarda daireler nasıl olacak?