Hayat Dünyanın en yaygın enfeksiyonuna nefes testi ile çözüm
GENEL SAĞLIK

Dünyanın en yaygın enfeksiyonuna nefes testi ile çözüm

Mide ile oniki parmak bağırsakta birikerek iltihaba, ülsere ve tedavi edilmediğinde kansere yol açan dünyanın en yaygın enfeksiyonu helicobacter pylori, Erzurum'da nefes testiyle tespit ediliyor.

AA
Dünyanın en yaygın enfeksiyonu helicobacter pylori, nefes testiyle tespit ediliyor.
Dünyanın en yaygın enfeksiyonu helicobacter pylori, nefes testiyle tespit ediliyor.

Mide ile oniki parmak bağırsakta birikerek iltihaba, ülsere ve bazı hastalarda tedavi edilmediğinde kansere kadar yol açan dünyanın en yaygın enfeksiyonu helicobacter pylori, bu testin uygulandığı nadir merkezlerden Erzurum'da üre üfleme nefes testi ile tespit edilerek tedavi gerçekleştiriliyor.

Genellikle çocukluk çağında ağızdan tükürük yoluyla veya ortak alanlarda kullanılan malzemelerden bulaştığı kişilerde mide ile oniki parmak bağırsakta birikerek şişkinlik, bulantı, kusma, iltihap, gastrit, mide ülseri ve uzun yıllar tedavi edilmediği takdirde kansere kadar yol açan helicobacter pylori enfeksiyonu, Türkiye'deki çeşitli merkezlerin yanı sıra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp biriminde iki aşamalı üre nefes testiyle belirleniyor.

30 dakikada tespit ediliyor

Bu birimde üfleyerek test yaptıran hastalar, yaklaşık 30 dakikada tespit edilen bakteriden antibiyotik tedavisiyle kurtulup şifa buluyor.

Hastanenin Başhekimi ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Şahin, helicobacter pylorinin mide asidine dayanıklı bakteri türü olduğunu belirterek, bu bakterinin dünyanın en yaygın enfeksiyonu olduğunu söyledi.

Bakterinin genellikle midede ve oniki parmak bağırsakta birikerek midede iltihaba yol açtığına işaret eden Şahin, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre helicobacter pylori enfeksiyonu dünyada yüzde 50 oranında görülürken ülkemizde yaklaşık yüzde 70 ila 80 oranında insanlarda pozitif çıkıyor. Bu bakteri, pozitif çıkan hastaların yarısında ise mide ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma, gastrit, mide ve oniki parmak bağırsağı ülserine neden olmaktadır" dedi.

REKLAM

Şahin, helicobacter pylorinin genellikle çocukluk çağında ağızdan tükürük ya da kalabalık ortamlar ile toplu taşımalardaki tutunma yerlerine el temasıyla bulaşabileceğini belirterek, bu mikrobun bulaştığı insanların yarısında midede gaz, şişkinlik, dolgunluk hissi, bulantı ve kusma gibi şikayetlerin görüldüğünü kaydetti.

Nefes testi daha hızlı sonuç veriyor

Helicobacter pylorinin bulaşıcı olduğuna dikkati çeken Şahin, bakterinin tespit ve teşhisi için üfleme testi dışında çeşitli yöntemlerin bulunduğunu da anlatarak, şöyle devam etti:

  • "Üre üfleme, kan ya da gaita tahlilleri ile helicobacter pyloriyi tespit ediyoruz. Ancak bu testlerden üre nefes testi hem daha hızlı sonuç veriyor hem de hastaya konfor sağlıyor. Nefes testi için hastanın 6 saat öncesinden aç kalması, son 1 saat öncesi su veya sigara içmemesi ve son 1 hafta içinde de herhangi bir antibiyotik ile mide ilacı kullanmaması gerekiyor. Bu şartları yerine getiren hastalarımız geldiğinde ilk önce üfleme testi yapıyoruz. Daha sonra hastaya üre içeren ilaç içirip yarım saat beklettikten sonra ikinci kez hastaya test yapıyoruz. Üfleme testi ile 30 dakikada tespit edilen enfeksiyon antibiyotikle tedavi ediliyor."

Şahin, ilaç tedavisi sonrası hastaya yaklaşık 2 ay sonra yeniden test yapıp midedeki bakterinin atılıp atılmadığını kontrol ettiklerini aktardı.

DSÖ'ye göre helicobacter pylorinin mide kanserine yol açan etmenlerden ve kanser oluşturucu ajanlardan biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Şahin, mide şikayeti olanların söz konusu testi yaptırmalarını önerdi.

Üfledim, inşallah şifa bulacağım

Kliniğe gelen 65 yaşındaki hastalardan Sebiha Koçak da uzun yıllar mide hastalığı çektiğini anlatarak, "Midemde 10 yıldır ağrı ve yanma şikayetim var. Buraya üfleme testi yaptırmaya geldim. Üfledim, inşallah şifa bulacağım" dedi.

Hastalardan Bilal Teymur ise midesinde yanma, ekşime ve ağrı şikayeti olduğunu belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır midemde sorun var. Doktorum nefes testi yaptırmaya gönderdi. Üfleyerek nefes testi yaptırdım" diye konuştu.

Toprak olacak organlar 11 hastayı hayata döndürdü
HAYAT
Toprak olacak organlar 11 hastayı hayata döndürdü

Nakil olamazsın dediler 17'sinde yeniden doğdu
HAYAT
Nakil olamazsın dediler 17'sinde yeniden doğdu

Kulak enfeksiyonu yüz felcine sebep oluyor
HAYAT
Kulak enfeksiyonu yüz felcine sebep oluyor

Obeziteyi yendi bebek sahibi oldu
HAYAT
Obeziteyi yendi bebek sahibi oldu

/**/
Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

​Yıldırım, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.
Bakan'dan tam destek

Bakan'dan tam destek

​Liseli mucidin beklediği haber Ziya Selçuk'tan geldi.
Her şey gelecek hafta belli olacak

Her şey gelecek hafta belli olacak

Sarı Yeleklilerin hedefindeki Macron tarih verdi.
Fransız Polis'iengel dinlemedi

Fransız Polis'iengel dinlemedi

​Tekerlekli sandalyedeki eylemcinin yerlerde sürüklendiği anlar.
Trump bize burnunu sokmasın

Trump bize burnunu sokmasın

​"Fransız'lar beni istiyor" diyen Trump'a sert çıkış.
Hepsimidesinden çıktı

Hepsimidesinden çıktı

Yuttuğu 116 kapsülün hepsi operasyonla çıkarıldı.
Bedellininkışla günlüğü

Bedellininkışla günlüğü

Yan gel yat değil, yüksek disiplin ve düzenli eğitim.
Gözleryarınki verilerde

Gözleryarınki verilerde

Ekonomide 3. çeyrek verileri açıklanacak.

FETO'nunperuklu erkekleri

FETO'nunperuklu erkekleri

​Yakalanmamak için kadın kılığına girmişler.
Öğledensonraya dikkat

Öğledensonraya dikkat

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Süper Lig ekibinin teknik direktörü görevi bıraktı.

Obradovic gidebilir

Obradovic gidebilir

Fenerbahçe'nin hocasına dünya devi talip oldu.
Prens'in akıl hocası damat çıktı

Prens'in akıl hocası damat çıktı

Trump'ın damadı, Veliaht Prens'e akıl vermiş.
Erdoğan sürprizi

Erdoğan sürprizi

Erdoğan daveti geri çevirmedi, evlerinde ziyaret etti.
Ve terör onları da vurdu

Ve terör onları da vurdu

​KP/ML TİKKO, Fransa'daki eylemlere destek verdiklerini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.