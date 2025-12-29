Edebiyat Günleri’nde “savaş” konuşuldu

Naime Erkovan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, yazar Ercan Yılmaz ve Oğuz Şenses, “Savaş Metaforları” ile “Veba Romanı ve Yaşam Savaşı” konularına dair konuşma yaptı. Ardından, Gürcistan-Abhazya savaşı çerçevesinde, düşmanlık, insanlık, vicdan ve empati temalarını ön plana çıkaran “Tangerines” (Mandalina Bahçesi) filmi izlenerek film okuması gerçekleştirildi. Konuşmacılardan Songül Koç, edebiyat günleri kapsamında bu filmi seçme sebebini şöyle anlattı: “Savaş edebiyatı deyince aklımıza Hollywood’tan kalma silahlı bir çatışma sahnesi geliyor. Mandalinalar filmi şiddete daha az yer verirken, savaşın uzlaşmacı kısmına değiniyor. Küçücük bir evin içerisindeki bu uzlaşma hareketinden yola çıkarak dünyada da aslında barış içerisinde yaşanabilir mi sorusunu sorduğu için bu filmi tercih ettik.” Bu filmi diğer savaş filmlerinden ayıran kısmın kazananın ve kaybedenin aynı çatı altında toplanmış olduğunu söyleyen Koç, “Herkesin savaş için bir bahanesi var. Burada aynı masada oturup aynı sofrayı paylaşarak biz o bahaneleri ortadan kaldırabiliriz mesajı veriliyor” ifadelerini kullandı.