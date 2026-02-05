Yeni Şafak
Emine Erdoğan'dan Mısır ziyareti paylaşımı: 'Ziyaretimizin ortak yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum'

10:495/02/2026, Perşembe
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır ziyaretinin iki ülke arasındaki iyi niyet köprülerini sağlamlaştırarak ortak yarınlara katkı sunması temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde gerçekleştirdikleri Mısır ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Ziyaretimizin, iki ülke arasındaki iyi niyet köprülerini sağlamlaştırarak ortak yarınlara katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi.


#Emine Erdoğan
#Mısır
#Türkiye
