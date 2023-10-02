|
Hayat

Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Seferberliği açıklaması: Başarıya kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

11:51 . 2/10/2023 Pazartesi
AA
Emine Erdoğan.

Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız" ifadesini kullandı.



Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:


"Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız. Doğanın bereketi su, verimliliğin de kaynağı. Bu farkındalığa sahip tüm kurum ve kuruluşlarımızda su kaybını önleyecek uygulamaların hayata geçeceğine yürekten inanıyorum. İklim krizine karşı 'Suda Sıfır Kayıp' ilkesiyle suyumuza, yani geleceğimize sahip çıkalım."


#Emine Erdoğan
#Su Verimliliği Seferberliği
#Doğal Kaynak
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Uraloğlu ücretsiz 10 GB internet uygulamanın başlayacağı tarihi açıkladı