Ensar Vakfı 'Sana Emanet' yarışması başvuruları başladı

Ortaokul öğrencileri “Sana Emanet: Sorularla 40 Derste Sahabe”, Lise öğrencileri ise “Sana Emanet: Sorularla 40 Derste Ahlak” kitaplarından sorumlu olacak.
Vakfın her yıl düzenlediği Sana Emanet yarışması Türkiye’nin 81 İlinde, ortaokul 6. ve 7.sınıflar, lise hazırlık sınıfı 9. ve 10. sınıfların katılımıyla düzenleniyor.
Çevrimiçi gerçekleştirilen yarışma 81 ilde tüm resmi ve özel ortaokullar ile İmam Hatip ortaokullarının 6. ve 7. Sınıf öğrencileri ile tüm resmi, özel liseler ve İmam Hatip Liseleri'nin Hazırlık, 9. ve 10. Sınıf öğrencilerini kapsamakta.
Yarışmaya
web sitesinden başvurusunu gerçekleştiren öğrenciler, şahsına ait şifre ile yarışma içerik paneline giriş yaparak kitaba ücretsiz olarak PDF, sesli ve görüntülü formatlarda erişme hakkına sahip olacak.
Toplam dağıtılacak ödül 1.500.000₺
Toplam dağıtılacak ödül 1.500.000₺
Ortaokul öğrencileri “Sana Emanet: Sorularla 40 Derste Sahabe”, Lise öğrencileri ise “Sana Emanet: Sorularla 40 Derste Ahlak” kitaplarından sorumlu olacak.
Yarışmada toplam dağıtılacak ödül
1.500.000₺
. Son başvuru tarihi ise
31 Aralık 2025
.
#Ensar Vakfı
#'Sana Emanet' Yarışması
#Ödül