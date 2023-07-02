Epilepsi piliyle nöbete son

Halk arasında Sara olarak da bilinen Epilepsi, beynin bir bölgesindeki hücrelerin anormal elektrik sinyali yollamasıyla meydana geliyor. Toplumda görülme sıklığı yüksek olan bu hastalık, tekrarlayan nöbetlerle yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Hastaların yüzde 70’inde ilaçlarla nöbetleri kontrol altına almak mümkünken, yüzde 25-30 civarındaki hastada ilaçlar yeterince nöbet kontrolü sağlamıyor.

TEDAVİ SONUÇSUZ KALIRSA…

Nöbet kontrolü sağlanamadığı durumlarda cerrahi yöntemlere başvurulabildiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bekir Tuğcu, “Öncelikle, bir nörolog veya uzman doktor tarafından hastanın durumu değerlendirilir ve tedavi seçenekleri tartışılır. Eğer diğer ilaç tedavileri yetersiz kalmışsa, hastanın nöbetleri hâlâ kontrol altına alınamıyorsa ve ameliyatla çıkarılabilecek bir odak bulunamıyorsa bu durumda da Epilepsi pili (Vagal Sinir Stimülasyonu) bir seçenek olabilir” dedi.

Her hastaya Epilepsi Pili takılmasının uygun olmadığının altını çizen Tuğcu, Vagal Sinir Stimülasyonu’nun genellikle diğer tedavi yöntemlerinin etkili olmadığı durumlarda uygulandığını anlattı.

NÖBETLER DURABİLİR!

Epilepsi Pili’nin (Vagal Sinir Stimülasyonu), bazı epilepsi türlerinin tedavisinde kullanılan bir Nöromodülasyon yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Tuğcu, “Bu cihaz, epileptik nöbetleri kontrol altına almak ve semptomların şiddetini azaltmak amacıyla beyinden aşağıya doğru inerken boyun kısmında yer alan vagus siniri üzerinde elektriksel uyarılar gönderiyor. Epilepsi pili nöbetleri tamamen durdurmayı garantilemiyor, ancak nöbet sıklığını azaltmayı hedefliyor. Genellikle hastaların yarısından fazlasında, nöbetlerde yarıdan fazla azalma sağlanıyor. Az sayıda hastada ise nöbetlerin durması gözlenebiliyor” diye konuştu.

ELEKTRİKSEL AKTİVİTE DÜZENLENİYOR

Başlangıçta etkisi fazla gibi görünmeyen bu yöntemin aylar içinde etkinliğinin arttığını anlatan Prof. Tuğcu, “Cihaz, beyindeki elektriksel aktiviteyi düzenleyerek nöbetlerin şiddetini ve sıklığını azaltabiliyor. Bu sayede hastaların nöbetlerle başa çıkma ve günlük yaşamlarını daha iyi yönetme becerileri de artabiliyor” şeklinde konuştu. Epilepsi pilinin tedaviye cevap verebilecek ve cihazın düzgün biçimde kullanılabileceği hastalara uygulandığına dikkat çeken Prof. Tuğcu, “Bu nedenle, her epilepsi hastasına Epilepsi pili takılması gerektiği söylenemez. Epilepsi pili (vagal sinir stimülasyonu) cerrahisi hakkında daha fazla bilgi almak ve uygun bir tedavi seçeneği olup olmadığını belirlemek için bir nörolog veya beyin cerrahına danışmak önem taşıyor” diye anlattı.

Vagus sinire düzenli uyarı

Epilepsi pili, cerrahi bir işlemle takılan bir cihaz olduğuna işaret eden Prof. Tuğcu, “Genellikle göğüs bölgesine yerleştirilen pil ince bir kablo aracılığıyla boyunda vagus sinirine bağlanıyor. Cihaz, bu kablo vasıtasıyla vagus sinirini düzenli olarak uyarıyor. Ayarları doktor tarafından yapılan cihaz, belirli bir programda elektriksel uyarılar gönderiyor. Her hasta için tedavi planı bireysel olarak hekim değerlendirmesine göre düzenleniyor” ifadelerini kullandı.







