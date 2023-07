Epilepsi piliyle nöbete son

Kurban Bayramı'nda, kalp damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek gibi kronik hastalığı olan kişilerin et tüketiminde porsiyon kontrolüne özen göstermeleri gerektiğine dikkat çekildi. Diyetisyen Melek Atabey, "Et, C ve E vitamini içermediğinden, bir tabak et yemeğinin yanına ızgara sebze ya da salata, birkaç dilim tam buğday ekmeği ve bir bardak ayran ya da bir kase yoğurt yenilmesi dengeli bir öğündür" ifadelerini kullandı.