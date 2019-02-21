Hayat Erdoğan Kemal Karpat için taziye mesajı yayınladı
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Erdoğan Kemal Karpat için taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı: “Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Kemal Karpat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Prof. Dr. Kemal Karpat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Prof. Dr. Kemal Karpat

Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Kemal Karpat, 96 yaşında ABD'nin Winconsin eyaletinde hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Karpat için taziye mesajı yayımladı. Aynı mesajı Twitter hesabından da yayımlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.
  • Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Kemal Karpat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Tarihçi Kemal Karpat ABD'de vefat etti
HAYAT
Tarihçi Kemal Karpat ABD'de vefat etti
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