Erdoğan Kemal Karpat için taziye mesajı yayınladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı: “Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Kemal Karpat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Haber Merkezi 21 Şubat 2019, 14:06 Son Güncelleme: 21 Şubat 2019, 14:12 Yeni Şafak