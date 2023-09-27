Erzurum Şehir Hastanesinden günlük 10 bin hasta hizmet alıyor

"Yoğun bakımda yatan hastalarımıza refakatçi kabul edilmediği için bakım, beslenme gibi her türlü ihtiyaçları eğitimli personel tarafından en ince ayrıntısına kadar yapılmaktadır. Özellikle bu ünitemizde çalışan hekimlerimize, hemşirelerimize ve destek hizmetleri personelimize gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum."