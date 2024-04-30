Et ve Süt Kurumundan iddialara yalanlama: Gerekli önlemler eksiksiz şekilde alınıyor

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde yer alan "ESK Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğini Görmezden Geliyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, kurumun, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi olduğu anımsatılarak, "Dış tedarik karkas et sözleşmelerimizin tamamı Bakanlığımız tarafından onaylanmış kesimhanelerle yapılmaktadır, hiçbir şekilde aracı tedarikçilerden alım yapılmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Yurt dışında kesilen tüm hayvanların karkas etlerinden alınan numunelerin akredite laboratuvarlarda mikrobiyolojik analizlere tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, aynı karkas etlerden yurt içi girişlerinde de Bakanlık tarafından kontrol muayenesi için tekrar numune alındığı ve akredite laboratuvarlarda mikrobiyolojik analizlerin yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, gıda güvenirliği ve halk sağlığı açısından gerekli önlemlerin tamamının eksiksiz şekilde alındığına işaret edilerek şu bilgiler verildi:
Perakende satış yapılan kasap reyonlarında karkas veya kemiksiz etten günlük ihtiyaca göre hazırlanan et ürünlerinin satıldığı ifade edilen açıklamada, kurumun, PERDER üyesi marketlere kıyma değil karkas et tedarik ettiğinin ve söz konusu marketlerin gıda mevzuatına uygun olarak reyonlarında et ve et ürünlerinin satışını yaptığının altı çizildi.
Açıklamada, tüketicilerin sağlıklı ve uygun fiyattan ete ulaşması için yapılan çalışmaların, tüm aşamalarıyla Bakanlığın ilgili kurumları tarafından denetlendiği bildirilerek, şunlar kaydedildi: