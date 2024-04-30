Et ve Süt Kurumundan iddialara yalanlama: Gerekli önlemler eksiksiz şekilde alınıyor

"PERDER üyesi marketlerde tüketiciye sunulan ESK kıyma, ilgili mevzuat hükümleri gereğince tüketicinin talebi sonrası anlık olarak karkas etten üretilerek satılmaktadır. Sonuç olarak, ilgili yönetmelikte yer alan 6 günlük süre kasap reyonu olan bu marketlerdeki et ürünlerini kapsamamaktadır. Tüm bu hususlar bilindiği halde Kurumumuz ile dış tedarikçilerimiz arasında imzalanan sözleşmede belirlenen teslimat süresi çarpıtılıp asılsız ve maksatlı olarak haber konusu edilmiştir. Bu iftiralar karşısında adli merciler nezdinde talep ve başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz. Et ve Süt Kurumu ürün standartlarından hiçbir şekilde taviz vermeden sağlıklı ve hijyenik şartlarda hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyarak et ve et ürünlerini son tüketiciye kadar piyasaya arz etmeye ve fiyat istikrarı için gerekli tüm tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edecektir."