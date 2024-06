Etnospor Kültür Festivali'nden dünya lezzetleri

Yaakınlarda evrensel bir etkinlik var : Etnospor. Olimpiyat oyunlarına rakip, anlamlı ve değerli etnospor kültür festivali etkinliklerinin bu yıl 6. sı 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. İlk etnospor kültür festivali 2016’da “meydan bu meydan” sloganıyla gerçekleşti. Dünya etnospor konfederasyonu tarafından organize edilen festivallerde spor kadar geleneksel el sanatları atölyeleri, sanat sunumları da dahil olmak üzere kültürel bir çok ögeye yer veriliyor. Her yıl bir milyon ziyaretçinin katıldığı etkinlikler bu yıl da oldukça heyecan verici ve öğretici geçeceğe benziyor.

Her şeyin ölçeğinin büyüdüğü, küreselleştiği bir çağda, yok olmaya yüz tutmuş bizi biz yapan farklılıklar, kültürel değerler, gelenekler ve geleneksel oyunların korunması, kültürler arası dayanışma, çok renklilik gibi kardeşlik ve barışa odaklı bir organizasyon olan festivale birçok ülkeden katılım oluyor. Çocuklar için de çeşitli etkinliklerin olduğu etnospor festivallerinde elbette farklı kültürlerin kendine özgü mutfaklarından lezzetler de sergileniyor ve konuklara, katılımcılara ikram ediliyor. Her yıl katılımcı sayısının arttığı etnospor etkinliklerinde onlarca kültüre ait yemekler, ülkelerinin, halklarının adıyla ikram ediliyor. Bu elbette, dünya mutfağı için eşsiz bir lezzet şöleni olmakla beraber, dayanışma ve mutfak kültürlerinin yaşatılıp tanıtılması için de çok değerli bir adım. Gerçek şu ki dünya mutfaklarının her yıl bir araya gelmeye, yan yana sergilenmeye, bir Asya lezzetinin bir Avrupa lezzetiyle birlikte tadılmaya ihtiyacı var. Sofra, binlerce yıldır insanları birleştirebilmeyi başarmış nadir bir değerdir. Konuklar muhakkak sofrada ağırlanır, ekmek bölüşülür ve bu duygusal yakınlaşmayı pekiştirir. Mutfağın bu kalbe dokunan niteliğini dünya barışı ve sevgi atmosferi için daha çok ön plana çıkarmalıyız. Etnospor kültür festivali bu adımı da atıyor. Geçmiş yıllarda Kosova, Sudan, Yemen, Ukrayna, Tunus, Arnavutluk, Filistin gibi birçok ülkenin mutfaklarından lezzetler etnosporda “ethnofood” başlığı altında yerini aldı. Bakalım bu yıl hangi lezzetlerle “farklılıklarımız birliğimizdir” denecek? Henüz gitmediyseniz bu Pazar muhakkak etnospor kültür festivaline katılın ve bu etnik lezzetleri tadın lütfen. Bugün geçmiş yıllarda etnospor kültür festivalinde yer almış iki lezzet paylaşalım istiyorum. sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.