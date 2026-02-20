Yeni Şafak
Evcil kedilerde kanser araştırmaları: İnsanların tedavisine ışık tuttu

20:06 20/02/2026, Cuma
Kedilerdeki genetik bulgular kanser araştırmalarına umut oldu.
Evcil kediler üzerinde yapılan kapsamlı araştırma, kanserin genetik yapısına dair insanlarla dikkat çekici benzerlikler ortaya koydu. Beş ülkeden yaklaşık 500 kedi üzerinde yürütülen çalışmada, özellikle meme kanseri gibi türlerde ortak genetik değişiklikler tespit edildi. Bilim insanları, bu bulguların hem veterinerlik hem de insanlarda kanser tedavisine yeni kapılar aralayabileceğini belirtti.

Evcil kedilerde kanser türleri üzerinde yapılan araştırmanın, insanlarda ve hayvanlarda kanser tedavisinde yardımcı olabilecek benzer genetik değişiklikleri ortaya çıkardığı belirtildi.

İngiltere merkezli Wellcome Sanger Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Ontario, Bern ve Cornell üniversitelerinden bazı uzmanlar bir araştırma gerçekleştirdi.

Kanserin bazı nedenleri kısmen ortak

Beş farklı ülkeden yaklaşık 500 evcil kediden alınan 13 farklı kanser türünü analiz eden uzmanlar, hayvanların sahipleriyle aynı çevresel kanser risklerinden bazılarına maruz kaldığını, bunun da hastalığın bazı nedenlerinin en azından kısmen ortak olabileceği anlamına geldiğine işaret etti.

Araştırma kapsamında kedilerde kanser oluşumuna yol açan genetik değişiklikler keşfedilirken, bunların insanlarda görülenlerle benzerlikler taşıdığı vurgulandı.

Buna örnek olarak, kediler ve insanların meme kanserleri arasında benzerlikler bulunduğuna dikkat çekildi.

Kedilerde insanlara benzer genetik değişiklikler

Wellcome Sanger Enstitüsünden araştırmanın ortak yazarı Bailey Francis, farklı türlerdeki kanser genomiklerini karşılaştırarak, kansere neyin neden olduğunu daha iyi anladıklarını belirtti.

Francis, "En önemli bulgularımızdan biri, kedi kanserindeki genetik değişikliklerin insanlarda ve köpeklerde görülen bazı değişikliklere benzer olmasıydı." ifadesini kullandı.

Ayrıca Francis, bu keşiflerin veterinerlik alanındaki uzmanların yanı sıra insanlarda kanser üzerine çalışanlara da yardımcı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları, Science dergisinde yayımlandı.



