Eyyam-ı Bahur sıcakları gelecek mi? Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi

"Türk kültüründe, hava tahminine dair vatandaşlarımızın kullandığı pek çok terim var. Uzun yıllara dayanan gözlemlere dayanan cemre düşmesi, kırkikindi yağışları ya da pastırma sıcakları gibi. Eyyam-ı bahur da günümüzde çöl sıcakları veya Afrika sıcakları olarak adlandırılıyor. Ancak, bu hafta boyunca ülkemizde beklenen bir çöl sıcaklığı veya aşırı sıcaklık dalgası öngörmüyoruz. Aksine, ülkemizin iç kesimleri, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, batı ve güney kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde olabileceği tahmin ediliyor."