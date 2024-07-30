Eyyam-ı Bahur sıcakları gelecek mi? Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı
, önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmelerinde bulundu.
Tekin, bu hafta yağışların geçen haftaya göre daha sınırlı alanlarda etkili olacağını ve ülkenin kuzey bölgelerinde sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceğini belirtti.
Yarın, Marmara, Batı Karadeniz, ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı bölgelerinde yağışların etkili olacağını söyleyen Tekin,
"Çarşamba günü, Orta Karadeniz'in kıyıları ve Doğu Karadeniz'de yağış bekliyoruz. Özellikle Çarşamba günü Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı bölgelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Perşembe ve Cuma günleri de ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışlı hava devam edebilir."
dedi.
Üç büyük il için hava tahmini
Fevzi Burak Tekin, İstanbul'da yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışın gün boyunca aralıklarla süreceğini ve hava sıcaklığının önümüzdeki 3 gün boyunca 30-31 derece arasında olacağını bildirdi.
Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklığının 29-32 derece arasında değişeceğini ifade eden Tekin, İzmir'de ise yağış beklenmediğini ve sıcaklıkların 36-38 derece arasında olacağını, rüzgarın kuzey yönlerinden kuvvetli eseceğini belirtti.
Tekin, rüzgarın yarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de; Çarşamba günü ise Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Ayrıca, Ege Denizi'nde deniz suyu sıcaklığının 27-29 derece, Akdeniz'de ise 29-31 derece arasında olacağını kaydetti.
"Çöl sıcakları beklemiyoruz"
Eyyam-ı bahur sıcaklıkları ile ilgili iddialara da değinen Tekin, şunları söyledi:
"Türk kültüründe, hava tahminine dair vatandaşlarımızın kullandığı pek çok terim var. Uzun yıllara dayanan gözlemlere dayanan cemre düşmesi, kırkikindi yağışları ya da pastırma sıcakları gibi. Eyyam-ı bahur da günümüzde çöl sıcakları veya Afrika sıcakları olarak adlandırılıyor. Ancak, bu hafta boyunca ülkemizde beklenen bir çöl sıcaklığı veya aşırı sıcaklık dalgası öngörmüyoruz. Aksine, ülkemizin iç kesimleri, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, batı ve güney kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde olabileceği tahmin ediliyor."
Tekin, Doğu Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Adana çevresinde hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aşabileceğini fakat bu sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde bir artış göstermesinin beklenmediğini belirterek,
"Genel olarak hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini öngörüyoruz."
şeklinde konuştu.