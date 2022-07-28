Hayat Fenerbahçe taraftarının Vladimir Putin tezahüratı dünya basınında
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Fenerbahçe taraftarının 'Vladimir Putin' tezahüratı dünya basınında

Fenerbahçe, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırladı. Ukrayna ekibi uzatmalarda attığı golle mücadeleyi 2-1 kazanarak bir üst tura çıktı. Ancak mücadeleye skordan çok başka bir olay daha damga vurdu. Fenerbahçe taraftarı, Kiev'in golünün ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tezahüratı yaptı. Putin tezahüratı dünya basınında olay oldu.

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​Fenerbahçe taraftarının Vladimir Putin tezahüratı dünya basınında
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Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümünün Kiev'li bir futbolcunun abartılı gol sevincinden sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına tezahürat yapması farklı ülkelerin vatandaşlarının tepkisini çekti.

Britanya tabloiti Daily Star, olayı ''utanç verici'' olarak nitelendirdi. Daily Star, sosyal medyada bazı kullanıcıların Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından men edilmesi için çağrı yaptığını belirtti.

Fransız spor kanalı CNEWS ise taraftarın tezahüratını ''sürreal'' olarak nitelendirdi. Sırp haber portalı Republika da olayı ''İstanbul'da skandal'' başlığıyla gördü.

Ukrayna'nın Kyiv Independent gazetesinden gazeteci Oleksiy Sorokin, ''Fenerbahçe hem saha içinde hem de saha dışında kaybeden oldu'' değerlendirmesinde bulundu.

  • Twitter'da Fenerbahçe tribünlerinin Putin tezahüratı yaptığı görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi; on binlerce kişi Rus liderin adını bağıran taraftarlara tepki gösterdi.

'Rezalet'

Bunun dışında bazı yabancı basın organları da olayı manşetlerine taşıdı işte onlardan bazıları:

RusFutbol: "Fenerbahçe taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta Vladimir Putin'in adını haykırdı."

RIA: "La-la-la-la-la, Vladimir Putin!” Rusya Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe taraftarları"

Novosti Spor: "Fenerbahçe taraftarları Dinamo Kiev maçında Putin'in adını haykırdı. Dinamo Kiev maçında Putin’e tezahürat yaptı."

Polonya’dan Sport: "Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçe taraftarı çıldırdı. Putin için tezahürat yaptılar."

Desporto Ao Minuto: "Rezalet! Dinamo Kiev golü attı. Fenerbahçeliler Putin diye haykırdı."

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da sosyal medya hesabından tepki gösterdi

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