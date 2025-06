Fransız Ekberî Denis’in Peygamber araştırması

Makaleleri derleyip kitaplaşmasını sağlayan Francesco Chiabotti, “Giriş” bölümünü de kaleme almış ve burada “İslam’da maneviyatın tarihini yazmak”, “Tarihte Hz. Muhammed” ve “Bu kitabın muhtevası” alt başlıklarıyla okuyucuyu asıl metne hazırlamıştır. “Tarihte Hz. Muhammed” bölümü şöyle başlar: “Hz. Muhammed’in adı ilk defa ölümünden elli dokuz yıl sonra, 691 yılında, İslam tarihinin en eski mimari yapısı olan ve Emevî Halifesi Abdülmelik (685-705) tarafından yaptırılan Kudüs’teki Kubbetü’s-Sahra üzerinde yer almıştır. Anıtsal mozaik kitabeler, Moria Dağı’nın bir çıkıntısı olan muallak taşını çevreleyen iç sekizgen kemerin her iki yanını süslemektedir. Bu kitabeler Kur’an ayetlerinden ve Kur’an dışı ifadelerden alınmıştır; Hz. Muhammed’in peygamberliğini teyit eder ve her an gerçekleşmesi beklenen kıyamet gününü duyururlar. Kitabelerin ahengini takip eden mümin, Peygambere salat ve selam getirmeye davet edilir ve metin, Kıyamet günü Hz. Muhammed’e müminlere şefaat etme yetkisi vermesi için Allah’a yakarış ile devam eder. Kubbetü’s-Sahra’ya doğu kapısından giren ziyaretçiler girişin üzerinde yer alan (ancak şimdi Harem-i Şerif’teki müzeye taşınmış olan) bronz bir levhadaki kitabeyi de okuyabiliyordu. Bu kitabenin metnini transkribe eden İsviçreli gezgin ve epigraf Max van Berchem (ö. 1921) zamanında bu levha hala okunabiliyordu: Bu kitabe Allah’a yöneltilen bir lütuf talebidir ve her türlü kelami yaklaşımdan önce bu erkek ve kadınların kurtuluşa erme yolunda Peygambere atfettikleri merkezî önemi ifade eder: