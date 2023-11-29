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Hayat

Gazze Kütüphanesi artık harabe

04:00 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 04:03 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Gazze’deki kısa süreli ateşkes sonrası, savaşın yıkımının kültürel boyutu da ortaya çıkmaya başladı. İsrail’in kasıtlı olarak vurduğu Gazze Halk Kütüphanesi artık bir harabe.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail hava saldırılarında vurulan Gazze’nin Merkez Kütüphanesinde, binlerce tarihi belge ve çeşitli bilim dallarındaki kitaplar yok oldu. Gazze belediyesi yetkilileri, UNESCO’ya İsrail’in kültürel merkezlere yönelik saldırıların önüne geçilmesi ve Gazze Şeridi’nin kültürel mirasını koruma çağrısında bulundu.



#Gazze
#kütüphane
#Filistin
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