Geçtiğimiz günlerde uyandırılmıştı: Reha Muhtar tekrar entübe edildi

Mersin'de bir esnafın iş yerinin önüne çizdiği geleneksel sek sek oyunu, yoldan geçen 7'den 70'e her yaştan vatandaşın ilgisiyle karşılaşıyor. İş yerinin önünden geçerken sek sek oynayanlara zaman zaman çikolata da ikram eden esnaf Kahraman Baykal, o anları da güvenlik kamerasıyla kaydediyor. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği kaldırımda neredeyse herkes sek sek oynayarak geçiyor.