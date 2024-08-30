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Hayat

Geçtiğimiz günlerde uyandırılmıştı: Reha Muhtar tekrar entübe edildi

Geçtiğimiz günlerde uyandırılan ve durumu stabil olduğu açıklanan Reha Muhtar'ın, yeniden entübe edildiği ve solunum sıkıntısı yaşadığı bildirildi.

14:26 - 30/08/2024 Cuma
Diğer
Reha Muhtar
Reha Muhtar

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlanan ve hastaneye kaldırılan eski spiker Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde uyandırıldı.


Uyandırılan Reha Muhtar'ın durumunun da stabil olduğu açıklanmıştı ancak üzen bir gelişme yaşandı.


Yeniden uyutuldu


Basına yansıyan bilgilere göre; Reha Muhtar'ın genel durumu iyiye gittiği için doktorları uyandırıp yürütmek istedi.


Ancak yaşanan bir sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorları, Muhtar'ı yeniden entübe etti. Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.


Avukatı Mustafa Demiral, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Reha Muhtar'ın entübe edilme sürecinin sona erdiğini ve konuşmaya başladığını açıklamıştı.




#Reha Muhtar
#Sağlık
#entübe
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