Geçtiğimiz günlerde uyandırılmıştı: Reha Muhtar tekrar entübe edildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlanan ve hastaneye kaldırılan eski spiker Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde uyandırıldı.
Uyandırılan Reha Muhtar'ın durumunun da stabil olduğu açıklanmıştı ancak üzen bir gelişme yaşandı.
Yeniden uyutuldu
Basına yansıyan bilgilere göre; Reha Muhtar'ın genel durumu iyiye gittiği için doktorları uyandırıp yürütmek istedi.
Ancak yaşanan bir sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorları, Muhtar'ı yeniden entübe etti. Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.
Avukatı Mustafa Demiral, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Reha Muhtar'ın entübe edilme sürecinin sona erdiğini ve konuşmaya başladığını açıklamıştı.