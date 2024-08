Gerçeklik algımızı yitirmeyelim

Sosyolog Doç. Dr. İslam Can, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşımı için kullandığı Instagram’ın, diğer uygulamalardan farklı olarak “gösterme” motivasyonuyla dikkat çektiğini belirterek, geleneksel sosyalleştiriciler olan aile, okul ve sosyal çevre gibi faktörlerin etkisi giderek azalırken; fenomenlerin, influencerların, sosyal medyanın oluşturduğu kültürel iktidarın sosyalleştirici etkilerinin güçlü bir şekilde artış gösterdiğini dile getiriyor. Can, “Bu sosyal medya kültürü, olumlamanın yanı sıra beğenilmeyi ve sınırsız hazzı temel ilke olarak benimse(t)mektedir. Bedenin veya herhangi bir görselin paylaşılmasıyla kazanılacak beğeni sayısı, bireyde toplumsal onaylanma duygusu oluştururken, az beğeni ya da beğenilmeme durumunda ise moraller bozulabilmekte ve beğeni kazanılması için sosyal, ahlaki ve kültürel sınırlar aşılabilmektedir. Diğer yandan sosyal medya ‘haz peşinde koşma’nın bir erdem olarak görüldüğü yerdir” diyor.

Instagram’ın gösteriş merakı arzusunu artırdığını söyleyen Can, çünkü Instagram ve sosyal medya uygulamalarının bir kısmının, bir gösteriş ve teşhir kültürü oluşturduğunu söylüyor. “Ben bu kültürle soslanmış toplumu ‘teşhir toplumu’ olarak nitelendiriyorum” diyen Can, “Zira sosyal medya, çeşitli müdahaleleriyle gerçek hayatımıza bir şekilde eklemlendi. Instagram ve diğer uygulamalar, internetin yeni tekno-kültürünün adeta birer temsilcisi haline geldi. Yaşadığımız çağın insanı için bu uygulamalar, görmenin, görünmenin ve gözetlemenin de mekânları olmuştur artık. Dolayısıyla gösterme ya da teşhir etme ve voyörizm yani dikizleme, maalesef toplumlarımızın yeni davranış kalıplarını oluşturmaktadır” şeklinde konuşuyor.

Instagram’ın, birçok kullanıcının gerçek hayatın yerine ikame ettiğini söyleyen Can, gerçeklik algısını yitirdiğimizi dile getiriyor. Can, yaşadığımız çağda sanal olan ve gerçeklik arasında ciddi bir geçişkenlik, akışkanlık ve iç içe geçme durumunun söz konusu olduğunu vurguluyor. Can, “Şüphesiz iş, aşk, evlilik ve sosyal ilişkilerimizin birçoğu, geleneksel anlamlarından ve bağlamlarından kopartılarak gösterilmeye endeksli yeni bir var olma biçimine evrilmiştir. Geçmiş dönemlerde mahrem olarak görülen birtakım ritüeller ve aşk ve sevgi gibi insanların birbirine beslediği duygular, günümüzde sosyal medyanın ‘gönüllü kulluğu’na armağan edilmektedir. Her şey, herkesin gözü önünde yaşanmaktadır. Evlilik yıl dönümü ve doğum günü kutlamaları, kız istemeler, evlilik teklifleri, canlı yayında dünyaya gelen bebekler, baby showerlar, tatiller, gezmeler, kutsal mekanları ziyaretler, ibadetler ve daha birçok şey, ailenin fotoğraf albümünde değil, ilgili ilgisiz binlerce ya da daha fazla insanın telefonunun ekranında yerini alabilmektedir” şeklinde ifade ediyor ve ekliyor: “Sosyal medya ve özelde Instagram, teşhiri ya da gösteriyi yücelten bir tutum içerisinde. Bu gösteri hali ise çoğunlukla tüketim alışkanlıklarının dönüştürülmesiyle bir kültür haline gelmektedir. Böylece görsel kültürün hakim olduğu bu dönemde; tatiller, geziler, yemek masaları, kafe buluşmaları, kültürel etkinlikler, hac ve umre ibadetleri, makam ve statüler adeta gösteriye dönüştürülerek Instagram’da paylaşılmaktadır.”