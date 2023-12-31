Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz, Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da çalışan bir sistem mühendisimiz." dedi. İlk Türk uzay yolları ne zaman uzaya gidecek? sorusuna Erdoğan, “Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor." diyerek cevap verdi. Peki Alper Gezeravcı kimdir? Alper Gezeravcı ne iş yapıyor?