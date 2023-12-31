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Geri sayım başladı! Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak: Türk Astronot eğitimini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Eğitimini tamamladı. Türkiye Uzay Ajansı, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için seçilen Alper Gezeravcı'nın eğitim sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu. Gezeravcı, uzay aracı eğitimini başarıyla bitirerek Türkiye'nin uzaydaki ilk adımlarına hazır hale geldi. İşte eğitimden ilk görüntüler.

09:05 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 09:06 - 31/12/2023 Pazar
AA
Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek uçuşun yaklaşık 14 gün sürmesi bekleniyor.
Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek uçuşun yaklaşık 14 gün sürmesi bekleniyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya hesabından Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere seçilen Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın eğitim sürecine ilişkin son durumu paylaştı.


'Geri sayım başladı!'

TUA'nın açıklamasında,
"Heyecana ne kadar hazırız? Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı. Astronotumuz Alper Gezeravcı ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı"
ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Gezeravcı, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde nisan ayında eğitimlerine başlamıştı. Gezeravcı'nın 17 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor.

13 farklı deney yapacak

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.


İlk Türk astronot Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

Uçuş 14 gün sürecek

Ax-3, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için alçak Dünya yörüngesine giden yolu yeniden tanımlıyor. Ax-3 mürettebatı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael López-Alegría, Türkiye'den Alper Gezeravcı, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor.


Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.


Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak. Oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.


Alper Gezeravcı kimdir?

2 Aralık 1979 Mersin doğumlu Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümü ardından ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması alanında yüksek lisans yaptı.


F-16 pilotu ve Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olan Gezeravcı, 21 yıl boyuncu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalıştı.



#Alper Gezeravcı
#Uzay
#Türk uzay yolcusu
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