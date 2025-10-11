Gülsin Onay, Fas’ta Türkiye'yi temsil edecek

Sanatçı 16 Ekim’de ise Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında sahne alacak.
Devlet Sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, ekim ayı konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. İstanbul, Antalya ve Ankara’da gerçekleştirdiği üç “sold out” açılış konserinin ardından usta piyanist, dün Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda verdiği resitalle, Giresunlu sanatseverlere unutulmaz bir klasik müzik şöleni yaşattı. 16 Ekim’de ise Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında sahne alacak sanatçı, keman virtüözü Erkin Onay ve viyolonsel sanatçısı Pınar Bayraktar ile romantik dönemin en çarpıcı yapıtlarından Çaykovski’nin Piyano Üçlüsünü seslendirecek. Bu özel birliktelik, oda müziği tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunacak. Konser serüveni, 20 Ekim'de Eskişehir'de devam edecek. Piyanist Oytun Eren ile Mozart'ın İki Piyano için Konçertosu'nu (K.456) icra edecek olan Gülsin Onay'a, Şef Murat Sümer yönetimindeki Ankara Çoksesli Müzik Derneği Oda Orkestrası eşlik edecek.
Ayın son haftası ise Onay’ı uluslararası bir misyonla sahne ışıklarının ötesine taşıyacak. 24-31 Ekim tarihleri arasında, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenecek 25. Prenses Lalla Meryem Uluslararası Piyano Yarışması’nda jüri üyeliği üstlenecek olan sanatçı, Türkiye’yi ve Türk sanatını temsil ederek dünyanın dört bir yanından gelen genç yeteneklerin geleceğine yön verecek. 1994 yılından bu yana her iki senede bir yapılan HRH Prenses Lalla Meryem Uluslararası Piyano Yarışması, genç yetenekleri uluslararası müzik sahnesine kazandırmayı hedefliyor.