Gülsin Onay, Fas’ta Türkiye'yi temsil edecek

Devlet Sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, ekim ayı konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. İstanbul, Antalya ve Ankara’da gerçekleştirdiği üç “sold out” açılış konserinin ardından usta piyanist, dün Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda verdiği resitalle, Giresunlu sanatseverlere unutulmaz bir klasik müzik şöleni yaşattı. 16 Ekim’de ise Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında sahne alacak sanatçı, keman virtüözü Erkin Onay ve viyolonsel sanatçısı Pınar Bayraktar ile romantik dönemin en çarpıcı yapıtlarından Çaykovski’nin Piyano Üçlüsünü seslendirecek. Bu özel birliktelik, oda müziği tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunacak. Konser serüveni, 20 Ekim'de Eskişehir'de devam edecek. Piyanist Oytun Eren ile Mozart'ın İki Piyano için Konçertosu'nu (K.456) icra edecek olan Gülsin Onay'a, Şef Murat Sümer yönetimindeki Ankara Çoksesli Müzik Derneği Oda Orkestrası eşlik edecek.