Guterres’ten liderlere acil çağrı: Kaybedecek zamanımız yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğiyle mücadelede kaybedilecek "bir an" olmadığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile 17 ülke ile Avrupa Birliği ve Afrika Birliği gibi örgütlerin temsilcilerinin katıldığı çevrim içi toplantının ardından basına açıklamada bulundu.
Guterres, hızla artan iklim felaketlerinin yıkıcı etkilerinden hiçbir bölgenin muaf olmadığını belirterek, bu krizin yoksulluğu derinleştirdiğini, toplulukları yerinden ettiğini ve çatışma ile istikrarsızlığı körüklediğini kaydetti.
"Kimse temiz enerji devrimini durduramaz"
Guterres, aynı zamanda kolektif iklim eyleminin de işe yaradığını belirterek, Paris Anlaşması'nın kabulünden bu yana, öngörülen küresel ısınma eğrisinin aşağı yönlü seyrettiğini anımsattı.
Toplantıda liderleri iki konuda harekete geçmeye çağırdığına dikkati çeken Guterres, "İlk olarak, COP30 öncesinde mümkün olan en güçlü ulusal iklim planlarını sunma yönündeki çabalarını artırmalarını istedim. İkinci olarak, kendi dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, gelişmekte olan ülkelere yönelik desteklerini de artırmaları gerektiğini vurguladım." diye konuştu.
Guterres, iklim değişikliğine en az katkısı olanların bunun en ağır etkilerini yaşadığını belirterek, COP30'da, gelişmekte olan ülkeler için 2035 yılına kadar yıllık 1,3 trilyon dolarlık finansmanı harekete geçirecek inandırıcı bir yol haritası sunulması gerektiğinin altını çizdi.