Guterres’ten liderlere acil çağrı: Kaybedecek zamanımız yok

"Ancak ben birleştirici bir mesaj duydum. Evet, dünyamız büyük engellerle ve çok sayıda krizle karşı karşıya. Ancak iklim taahhütlerimizin rotasından sapmasına izin veremeyiz. Brezilya'daki COP30 yaklaşırken, eylem ivmesini artırmaya devam etmeliyiz ve bugünkü toplantı bu çabanın önemli bir parçasıydı. Kaybedecek bir anımız yok."