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Hac ek kayıt başvuruları yarın sona eriyor

Hac ek kayıt başvuruları yarın sona eriyor

12:2928/11/2024, Perşembe
AA
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Ek kayıt sırası gelen hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Ek kayıt sırası gelen hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

2025 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular yarın sona erecek. Ek kayıt sırası gelen hacı adayları 21 Kasım itibarıyla erişime açılan işlemleri yarına kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süresi yarın bitecek.

Hac ek kayıtları nasıl yapılır?

Ek kayıt sırası gelen hacı adayları 21 Kasım itibarıyla erişime açılan işlemleri yarına kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.



#Diyanet işleri Başkanlığı
#Hac
#Umre

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