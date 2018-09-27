Hayat Haftanın filmleri 12 film birden vizyonda
SİNEMA

Vizyone giren filmler! Haftanın filmleri

Haftanın filmleri: 12 film birden vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 12 film vizyona girecek. "Malcolm X", "Inside Man" ve "25th Hour" gibi başarılı filmlerin yönetmeni Spike Lee'nin yeni filmi "Karanlıkla Karşı Karşıya" izleyici ile buluşacak. Komedi meraklılarını sinema salonlarına çekecek olan "Göktaşı"nın başrollerinde Şafak Sezer, Aydan Taş gibi oyuncular var.

Haber Merkezi AA
Türkiye'deki sinema salonlarında 12 film vizyona girecek.
Türkiye'deki sinema salonlarında 12 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 12 film vizyona girecek.

İşte haftanın filmleri:

Karanlıkla Karşı Karşıya

Spike Lee'nin yönettiği; Adam Driver, John David Washington, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Robert John Burke ve Alec Baldwin'in rol aldığı "Karanlıkla Karşı Karşıya" izleyici ile buluşacak.

"Malcolm X", "Inside Man" ve "25th Hour" gibi başarılı filmlerin yönetmeni Spike Lee yeni filminde, Ron Stallworth adındaki bir dedektifin "Ku Klux Klan" adlı bir gruba sızarak faşist örgütün kenti ele geçirme planına karşı meydan okumasına odaklanıyor.

İstikamet: Düğün

Keanu Reeves ve Winona Ryder'ın başrolünde yer aldığı "İstikamet: Düğün"; ortak tanıdıklarının kır düğününe giderken tanışan Frank ve Lindsay adlı iki yetişkinin hikayesini anlatıyor.

ABD yapımı romantik komedi türündeki filmin yönetmenliğini Victor Levin yaptı.

Eski Evdeki Büyülü Saat

Eli Roth'un yönetmen koltuğuna oturduğu "Eski Evdeki Büyülü Saat"; Lewis Barnavelt adındaki yetim bir çocuğun amcasının yanına taşınmasıyla büyülü ve bir o kadar tehlikeli bir dünyaya adım atmasını konu ediniyor.

Eric Kripke'nin senaryosunu kaleme aldığı korku, gerilim ve gizem içerikli filmin başrollerinde Cate Blanchett, Jack Black, Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Owen Vaccaro ve Sunny Suljic yer alıyor.

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Kayıp Aranıyor

Hikayesinin tamamı bir bilgisayar üzerinden seyirciye aktarılan gerilim ve dram türündeki "Kayıp Aranıyor"; kayıplara karışan 16 yaşındaki kızını bulmak için bilgisayar üzerinden araştırmaya koyulan bir babanın arayışını konu ediniyor.

Aneesh Chaganty'nin yazıp yönettiği filmde; John Cho, Debra Messing, Sara Sohn, Joseph Lee ve Michelle La gibi isimler rol aldı.

Cesur Savaşçılar

Roel Reine yönetmenliğindeki "Cesur Savaşçılar", Flemenk kasabasında öldürülen bir keşişin gerçek hikayesini gün yüzüne çıkarmayı odağına alıyor.

Alex van Galen'in senaryosunu kaleme aldığı Hollanda yapımı filmin başrollerinde Jonathan Banks, Soren Malling, Derek de Lint, Renee Soutendijk, Loes Haverkort ve Gijs Naber bulunuyor.

Üç Tepe

2017 Locarno Film Festivali'nde "Piazza Grande" seyirci ödülünü kazanan ve ardından Toronto'da yarışan "Üç Tepe" adlı filmin başrollerini Inglorious Basterds'tan tanınan Alexander Fehling ve Oscar adaylığı olan Berenice Bejo paylaşıyor.

Jan Zabeil'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, kız arkadaşı ve 8 yaşındaki oğlu ile dağ evinde tatile çıkan bir adamın, oğlunun kaybolması sonrasında yaşadığı stresi konu alıyor.

Dokunma Bana

Laura Benson, Tomas Lemarquis ve Christian Bayerlein'in rol aldığı Romen yönetmen Adina Pintilie'nin ilk uzun metrajlı filmi "Dokunma Bana"; önyargıların yıkıcılığına dair deneysel bir dramı izleyicinin beğenisine sunacak.

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Aile Oyunları

Suzuya Bobo'nun yönettiği; Megan Boone, Larry Bryggman, Alison Fraser, Derek Cecil ve Margaret Anne Florence'nin oynadığı "Aile Oyunları"; erkek arkadaşı ile birlik olup babasının yeni evliliğini sabote etmeye çalışan bir kızın hikayesini anlatıyor.

Gece Dünyayı Yuttuğunda

Dominique Rocher'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Gece Dünyayı Yuttuğunda"; bir salgının içerisinde müzikle ayakta kalmaya çalışan bir gencin varoluş deneyimini konu ediniyor.

Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant ve Sigrid Bouaziz'in başrollerinde oynadığı filmin hikayesini; Jeremie Guez, Guillaume Lemans ve Dominique Rocher birlikte yazdı.

Halef

Portakal hasadı için Adana'ya annesinin yanına giden bir çocuğun yaşadıklarını konu edinen "Halef"in yönetmen koltuğunda Murat Düzgünoğlu oturuyor.

Muhammed Uzuner, Baran Şükrü Babacan ve Güler Ökten'in başrollerinde oynadığı dram türündeki filmin senaryosu yönetmen Murat Düzgünoğlu ve Meriç Saraçoğlu'na ait.

Göktaşı

Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan, Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Esen, Yılmaz Gruda ve Nilay Toprak'ın başrollerinde yer aldığı "Göktaşı" adlı filmin yönetmenliğini Caner Erzincan yaptı.

Komedi türündeki film; Trakya'nın güzide bir köyünde kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıkan halkın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

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Küçük Ayak

Karey Kirkpatrick ve Jason Reisig'in yönettiği haftanın animasyon yapımı "Küçük Ayak", Kocaayak efsanesini farklı bir açıdan beyaz perdeye yansıtacak.

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