"Haksızlık" temalı fotoğraflardan sergi

Sahibi olduğu "Atölye 4'33" isimli atölyede kavramsal fotoğraflar üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten proje yürütücüsü Arzu Eke, son oluşturduğu atölye grubunda konsept olarak "haksızlık" kavramını belirlediklerini söyledi. Çok derin bir kavram olan haksızlığın eski zamanlardan itibaren var olduğunu ifade eden Eke, atölye grubundaki fotoğraf sanatçılarına fotoğraf üretim sürecinde herhangi bir sınır getirilmediğini aktardı. Fotoğrafçılar, yüreklerini en çok acıtan, bireysel ya da toplumsal olarak kendilerine en ağır gelen haksızlık üzerine çalıştı. Sergide, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler de çift pozlama tekniğiyle üretilen fotoğraflar ve kağıttan yapılan kelebek figürleriyle anlatıldı.