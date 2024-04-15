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Hayat

"Haksızlık" temalı fotoğraflardan sergi

Ankara’da 22 fotoğraf sanatçısı, haksızlık kavramının kendilerinde yarattığı duyguyu gösteren fotoğraflardan sergi oluşturdu.

04:00 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:31 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sergi, 19 Nisan'a kadar Cinnah Caddesi 7/A adresindeki Unite Ortak Mekan'da ziyaret edilebilir.
Sergi, 19 Nisan'a kadar Cinnah Caddesi 7/A adresindeki Unite Ortak Mekan'da ziyaret edilebilir.

Sahibi olduğu "Atölye 4'33" isimli atölyede kavramsal fotoğraflar üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten proje yürütücüsü Arzu Eke, son oluşturduğu atölye grubunda konsept olarak "haksızlık" kavramını belirlediklerini söyledi. Çok derin bir kavram olan haksızlığın eski zamanlardan itibaren var olduğunu ifade eden Eke, atölye grubundaki fotoğraf sanatçılarına fotoğraf üretim sürecinde herhangi bir sınır getirilmediğini aktardı. Fotoğrafçılar, yüreklerini en çok acıtan, bireysel ya da toplumsal olarak kendilerine en ağır gelen haksızlık üzerine çalıştı. Sergide, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler de çift pozlama tekniğiyle üretilen fotoğraflar ve kağıttan yapılan kelebek figürleriyle anlatıldı.


ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR

Projeye katılan 22 sanatçının, "haksızlık" kavramını kendi yaşadıkları haksızlıklar üzerinden anlatarak "hafifleyeceklerini" düşündüklerini dile getiren Eke, "Hakikaten acılar, size ağır gelen düşünceler paylaşıldıkça azalır, hafifler ve bu paylaşım, bir de sanat sürecine dönüşünce insanın kendini keşfetmesi, kendiyle yüzleşmesi de daha güzel olur. Bu projeden sonra çok rahatlayan, yaşadığı süreci daha farklı yorumlamaya çalışan arkadaşlarımız oldu" dedi. Ücretsiz olan sergi, 19 Nisan'a kadar Cinnah Caddesi 7/A adresindeki Unite Ortak Mekan'da ziyaret edilebilir.



#kültür sanat
#sergi
#fotoğraf
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