Halit Ergenç Türk mutfağının sevilen lezzetini Londra'ya taşıdı: Bir ayda 2 ton satış yaptı

Ticarete atılan ünlü oyuncu Halit Ergenç İngiltere’nin başkenti Londra’da, iş insanı İzzet Hızlı ile ortak börekçi açtı. Hürriyet’in haberine göre; Türk lezzetini tanıtan ünlü oyuncu açılışının ilk ayında 2 ton börek satışı gerçekleştirdi.