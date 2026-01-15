Halit Ergenç Türk mutfağının sevilen lezzetini Londra'ya taşıdı: Bir ayda 2 ton satış yaptı

Yeni Şafak
16:0315/01/2026, Perşembe
Son olarak Kral Kaybederse dizisiyle ekrana gelen oyuncu Halit Ergenç, ailesiyle birlikte yerleştiği Londra'da Türk mutfağının sevilen lezzetinin satışını yapmaya başladı. Arkadaşıyla ortak bir börekçi açan Ergenç, Londralılara ilk ay 2 ton börek sattı.

Kral Kaybederse dizisindeki performansıyla konuşulan ünlü oyuncu Halit Ergenç kazancını yurt dışında değerlendirmeye karar verdi. Çocuklarının eğitimi için eşi Bergüzar Korel ile birlikte sık sık Londra'ya giden Ergenç, gastronomi alanında yatırım yaptı.

Ticarete atılan ünlü oyuncu Halit Ergenç İngiltere’nin başkenti Londra’da, iş insanı İzzet Hızlı ile ortak börekçi açtı. Hürriyet’in haberine göre; Türk lezzetini tanıtan ünlü oyuncu açılışının ilk ayında 2 ton börek satışı gerçekleştirdi.





