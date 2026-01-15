Halit Ergenç Türk mutfağının sevilen lezzetini Londra'ya taşıdı: Bir ayda 2 ton satış yaptı

Kral Kaybederse dizisindeki performansıyla konuşulan ünlü oyuncu Halit Ergenç kazancını yurt dışında değerlendirmeye karar verdi. Çocuklarının eğitimi için eşi Bergüzar Korel ile birlikte sık sık Londra'ya giden Ergenç, gastronomi alanında yatırım yaptı.