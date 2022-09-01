Hayat Halk TVde skandal sözler Şirin Payzın ölen teröriste rahmet diledi
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Halk TV'de skandal sözler: Şirin Payzın ölen teröriste rahmet diledi

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Diyarbakır'da kazı çalışmaları sırasında iskeleti bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan'a canlı yayında rahmet diledi. Payzın'ın teröristten 'sivil' olarak bahsetmesi ve "Acı bir durum yaşadık" demesi tepki çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TVde skandal sözler: Şirin Payzın ölen teröriste rahmet diledi
Şirin Payzın

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan insan iskeletinin PKK’lı terörist Hakan Arslan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Örgüt içi infaz sonucu öldürülüp kaçmaya çalışan teröristlerce toprak altına gömüldüğü bildirilen teröristin kemikleri, geçtiğimiz günlerde babasına teslim edildi.

PKK'LI TERÖRİSTE ÜZÜLDÜ

Konuyla ilgili Halk TV'de konuşan sunucu Şirin Payzın, öldürülen PKK'lı terörist için üzüldü ve ailesine başsağlığı diledi.

Açıklamasında devleti suçlayan Payzın, "Diyarbakır Sur'da 2 aralık 2015'de büyük çatışmalar yaşanmıştı. Hendek olayları başlamıştı. Sivillerden de canını kaybeden çok sayıda kişi olmuştu. Orada hayatını kaybeden Hakan Aslan, 28 yaşındaymış o zaman. Böylesine acı bir durum yaşadık. Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim." ifadelerini kullandı.

Halk TV'de skandal sözler: Şirin Payzın ölen teröriste rahmet diledi
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Halk TV'de skandal sözler: Şirin Payzın ölen teröriste rahmet diledi
Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Diyarbakır'da kazı çalışmaları sırasında iskeleti bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan'a canlı yayında rahmet diledi. Payzın'ın teröristten 'sivil' olarak bahsetmesi ve 'Acı bir durum yaşadık' demesi tepki çekti.

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