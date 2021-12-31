Hayat Hat tarihinde bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğana takdim edildi
KÜLTÜR SANAT

Hat tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

Türk basınının usta kalemlerinden Hasan Karakaya, vefatının altıncı seneidevriyesinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, konuşmasının ardından Hattat İbrahim Şengül tarafından işlenen Fetih Suresi birinci ayeti kerimesinin tablosu ve NFT'si hediye edildi. Böylece tarihte ilk kez, bir hat tablosunun NFT dijital görüntüsü hediye edilmiş oldu.

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Hat tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğana takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen Hattat İbrahim Şengül tarafından işlenen tablo.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan "İki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir Necip fazıl Kısakürek, iki Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu: Kalemleriyle malum cephelere korku saldılar
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu: Kalemleriyle malum cephelere korku saldılar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MANİDAR HEDİYE

Törendeki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hattat İbrahim Şengül tarafından işlenen Fetih Suresi birinci ayeti kerimesinin tablosu hediye edildi.

"Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik" manasına gelen işleme tablonun mimarı Şengül, "Akit Medya Grubu, Hasan Karakaya anma programına Cumhurbaşkanımızın katılımı olacağı için benden Cumhurbaşkanımıza hediye olarak takdim etmek üzere Hat tablosu istedi. İstenilen ibare: Fetih Suresi birinci ayeti kerime: İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(n) Manası: Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ben yazıyı hazırladım yazdım. Yazının hazırlanma süreci 20 günümü aldı. Aynı zamanda yazının NFT dijital formatını da hazırlayıp verdim ve Cumhurbaşkanımıza takdim edildi. Bugün Mekke’nin fethi de olduğu için fetih ile ilgili ayetin hat yazılı levhası hediye olması çok manidar ve prestijli oldu. Albayrak Grubu üst düzey yönetici asistanı ve hattat olarak bu levhayı hazırlamaktan gurur duydum." diye konuştu.

Hattat İbrahim Şengül
Hattat İbrahim Şengül

"İLK KEZ BİR HAT TABLOSU NFT OLARAK HEDİYE EDİLDİ"

Şengül sözlerinin devamında, "NFT dijital sanat eseri geçtiğimiz il başkanlığınca Cumhurbaşkanımıza İstanbul anahtarı eseri takdim edildi. Şimdi ise ilk kez bir hat tablosunun NFT dijital görüntüsü hediye edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

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