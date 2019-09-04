Hayat Yaşlı refahı seminerlerinin dördüncüsü Hatayda düzenlendi
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Hatay haberleri... ​Hatay'da 'yaşlı refahı' semineri

'Yaşlı refahı' seminerlerinin dördüncüsü Hatay'da düzenlendi

Yaşlıların yaşam kalitesinin, refahının, aktif yaşlanma, yaşlılık politikalarının oluşturulmasına katkı amacıyla düzenlenen yaşlı refahı seminerleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen seminerlerin dördüncüsü Hatay'da düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşlı refahı seminerlerinin dördüncüsü Hatay'da düzenlendi.
Yaşlı refahı seminerlerinin dördüncüsü Hatay'da düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen seminerlerin dördüncüsü Hatay'da gerçekleştirildi.

  • Seminerin açılışında konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sebiha Başaran, "Saçı ağarıp, cildi kırışınca değil, hayal kurmaktan vazgeçip anılarıyla yaşamaya başlarsa yaşlanır insan" dedi.

Başaran, 2019’un Yaşlılık Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, "Hak temelli hizmet anlayışımız yaşlılarımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi yanında sosyal, kültürel, sportif, inanç haklarını da kapsamaktadır. Yaşlı bakımında sağlıklı, sürdürülebilir, kalıcı, nitelikli ve aktif yaşlılıkla ilgili hizmetleri geliştirmeye ihtiyacımız vardır. Koruyucu, önleyici çalışmalar, sağlıklı beslenme ve hareket olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.

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