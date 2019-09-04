'Yaşlı refahı' seminerlerinin dördüncüsü Hatay'da düzenlendi

Ekonomi

Türk halkının tercihi Coca Cola ve Pepsi oldu

Türkiye'nin en çok güvendiği, beğendiği ve sürekli tercih ettiği meşrubat markaları belli oldu. Coca Cola ve Pepsi ketegori liderliği için mücadele verirken, yerli marka ve tatların kategoride görünür şekilde yer bulması doğru iletişim stratejileri ile gelecekte daha güçlü pozisyonlar elde edebilmeleri için ipuçları veriyor.