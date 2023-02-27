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Hayat

Hatay Valiliği ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacak olan personelleri açıkladı

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte hamileler, engelliler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, bakmakla yükümlü engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gaziler ile kronik hastalığı olan personelin, ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacağını açıkladı.

14:27 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hatay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan illerden biri oldu.

Hatay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan illerden biri oldu.

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte idari izinli sayılacak kamu çalışanlarını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, hamileler, engelliler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, bakmakla yükümlü engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gaziler ile kronik hastalığı olan personelin, ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacağı belirtildi.

'Dönüşümlü ve esnek çalışma usullerine tabi tutulacaklar'

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakları veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakları hatırlatıldı.

Valilikten idari izin açıklaması

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kolluk kuvvetleri, sağlık hizmetleri, belediyeler ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerini yürüten personel ile kanuni izinler hariç, hamileler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gaziler ile kronik hastalığı olan personel ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacaklardır. Uzaktan ve esnek çalışma usulleri ise kamu kurum ve kuruluşlarının fiziksel iyileştirmeleri sağlanana kadar yeteri kadar personelle hizmet aksamayacak şekilde ilçelerde kaymakamlarca, il merkezinde kurum amirlerince belirlenen usullere göre yürütülecektir."




#Hatay Valiliği
#Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
#Hatay
39 dakika önce
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Hatay Valiliği ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacak olan personelleri açıkladı
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