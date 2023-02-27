Hatay Valiliği ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacak olan personelleri açıkladı

Hatay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan illerden biri oldu.
Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte idari izinli sayılacak kamu çalışanlarını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, hamileler, engelliler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, bakmakla yükümlü engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gaziler ile kronik hastalığı olan personelin, ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacağı belirtildi.
'Dönüşümlü ve esnek çalışma usullerine tabi tutulacaklar'
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakları veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakları hatırlatıldı.
Valilikten idari izin açıklaması
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: