Hatay'da kurban parasını kaybeden Rahme Teyze'ye polisten sürpriz

Reyhanlı ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki Rahme Avlar, dün öğlen saatlerinde yolda yürüdüğü sırada kurbanlık için biriktirdiği parayı kaybetti. Kurbanlık parasını kaybettiğini fark eden Rahme Teyze, 155 polis merkezini arayıp durumu bildirmesi üzerine Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

OYNAT 00:36 Otizmli Selin’e büyük sürpriz: Doğum gününü polis amcaları kutladı İstanbul Güngören'deki Ergenekon İlköğretim Okulu öğrencilerinden otizmli Selin'in doğum günüydü. Öğretmeni, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğüne öğrencisinin doğum günü olduğunu bildirdi. Polisler de doğum günü pastası yapıp Selin'in yaşadığı evin kapısını çaldı. Pastayı görünce havalara uçan Selin mumları polis amcaları ile birlikte üfledi. BiP'te paylaş

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Kendi aralarında para topladılar

Bu arada yaşlı kadının kurban kesemeyeceği için çok üzgün olduğunu öğrenen Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, emniyet çalışanları arasında toplanan parayla bir kurbanlık alarak Rahme Teyzeye hediye etti.Hediye kurbanlığını gören Rahme Teyze, sevinçten gözyaşı döktü.

OYNAT 00:46 Polis amcalarından minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vefa Destek hattını arayarak pasta isteyen ailenin 4 yaşındaki çocukları Rıdvan'a doğum günü sürprizi yaptı. Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Dilek ve Tahsin Düden çifti, Vefa Destek hattını arayarak yetkililerden çocuklarının doğum günü için pasta istedi. Bunun üzerine polis ekipleri Düden çiftinin evinin önüne getirdiği pastanın mumlarını yakarak minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi yaptı. Ekipler ardından içeri girerek Rıdvan'ın doğum gününü kutladı. Düden çifti de polis ekiplerine teşekkür etti. BiP'te paylaş

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"Rahme Teyzen size kurban olsun"

Rahme Avlar, "Ben kurbanlık için biriktirdiğim parayı kaybettim. Aradık aradık, bulamadık. Polisi aradık geldiler. Gittiler aradılar aradılar ama bulamadılar. Kalktılar bir kurban getirdiler eve kadar. Allah razı olsun oğlum. Rahme Teyzen size kurban olsun" diye konuştu.