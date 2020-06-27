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Hayat Hatayda kurban parasını kaybeden Rahme Teyzeye polisten sürpriz
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Hatay'da kurban parasını kaybeden Rahme Teyze'ye polisten sürpriz

Hatay'da kurban parasını kaybeden Rahme Teyze'ye polisten sürpriz

Hatay'da kurban için biriktirdiği parayı kaybeden yaşlı kadının durumuna üzülen polisler, kendi arasında para toplayarak Rahme Teyzeye bir kurbanlık hediye etti. Emniyet Müdürü Hayri Şahin'in getirdiği kurbanlığı gören yaşlı kadın sevinçten gözyaşı döktü.

Haber Merkezi İHA
Rahme teyze kendisine alınan kurbanlığı görünce gözyaşlarına boğuldu.
Rahme teyze kendisine alınan kurbanlığı görünce gözyaşlarına boğuldu.

Reyhanlı ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki Rahme Avlar, dün öğlen saatlerinde yolda yürüdüğü sırada kurbanlık için biriktirdiği parayı kaybetti. Kurbanlık parasını kaybettiğini fark eden Rahme Teyze, 155 polis merkezini arayıp durumu bildirmesi üzerine Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Otizmli Selin’e büyük sürpriz: Doğum gününü polis amcaları kutladı
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Otizmli Selin’e büyük sürpriz: Doğum gününü polis amcaları kutladı
İstanbul Güngören'deki Ergenekon İlköğretim Okulu öğrencilerinden otizmli Selin'in doğum günüydü. Öğretmeni, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğüne öğrencisinin doğum günü olduğunu bildirdi. Polisler de doğum günü pastası yapıp Selin'in yaşadığı evin kapısını çaldı. Pastayı görünce havalara uçan Selin mumları polis amcaları ile birlikte üfledi.


Kendi aralarında para topladılar

Bu arada yaşlı kadının kurban kesemeyeceği için çok üzgün olduğunu öğrenen Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, emniyet çalışanları arasında toplanan parayla bir kurbanlık alarak Rahme Teyzeye hediye etti.Hediye kurbanlığını gören Rahme Teyze, sevinçten gözyaşı döktü.

Polis amcalarından minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi
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Polis amcalarından minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vefa Destek hattını arayarak pasta isteyen ailenin 4 yaşındaki çocukları Rıdvan'a doğum günü sürprizi yaptı. Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Dilek ve Tahsin Düden çifti, Vefa Destek hattını arayarak yetkililerden çocuklarının doğum günü için pasta istedi. Bunun üzerine polis ekipleri Düden çiftinin evinin önüne getirdiği pastanın mumlarını yakarak minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi yaptı. Ekipler ardından içeri girerek Rıdvan'ın doğum gününü kutladı. Düden çifti de polis ekiplerine teşekkür etti.

"Rahme Teyzen size kurban olsun"

Rahme Avlar, "Ben kurbanlık için biriktirdiğim parayı kaybettim. Aradık aradık, bulamadık. Polisi aradık geldiler. Gittiler aradılar aradılar ama bulamadılar. Kalktılar bir kurban getirdiler eve kadar. Allah razı olsun oğlum. Rahme Teyzen size kurban olsun" diye konuştu.

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