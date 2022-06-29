Hayat Dünyamızı güneş çarptı
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Dünyamızı güneş çarptı

Henüz haziran ayı bitmemişken dünyanın farklı bölgelerinden gelen sıcaklık rekorları, mevsimin geri kalanı için endişe yaratıyor. Kuzey Kutbu’ndan Japonya’ya, Norveç’ten Afrika’ya ülkeler tarihi ısı değerleriyle karşı karşıya.

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Hava durumu: Sıcaklıklar tüm zamanların rekorunu kırdı
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Haziran ayında ABD, Avrupa, Asya ve Kuzey Kutbu’nda sıcaklıklar aylık ve tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı. Giderek artan şiddetli, sık ve uzun süreli sıcak hava, insan kaynaklı küresel ısınmanın açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Japonya’da başkent Tokyo’nın kuzeyindeki Isesaki, 25 Haziran’da 40,2 derece ile ülke tarihindeki en yüksek sıcaklığa ulaştı. Bir gün sonra ise Tokyo’da raporlanan 36,2 derece sıcaklık, şehrin bugüne kadar tespit edilen en yüksek sıcaklığı olarak tarihe geçti. Çin’in Hebei Eyaletindeki Lingshou kentinde 44,2 dereceyle bölgede hissedilen en sıcak hava kayıtlara geçti. Rusya’nın Kuzey Kutbu’na yakın Norilsk şehri de 23 Haziran tarihinde sıcaklığın 32 dereceye çıkmasıyla tarihindeki en sıcak Haziran gününü yaşadı.

AVRUPA BUHARLAŞACAK

Alarm veren iklim şartları Avrupa’da da kendisinden söz ettiriyor. Finlandiya’nın Espoo kentinde ölçülen 32,4 derecelik ısı değeri son yıllarda ölçülen sıcaklık değeri olarak gösterildi. Norveç’in Værnes şehrinde de 31,3 derece ile lokal sıcaklık rekoru kırıldığı bilgisi paylaşıldı. Tunus ise önceki gün ülke tarihinin haziran sıcaklığı rekoru olan 48,7 derecenin sadece bir derece altında sıcaklığa sahipti. İsviçre meteoroloji yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, sıcaklıklar ülkenin birçok yerinde 30 derecenin üzerine çıkarken, gece yarısından sonra ise 28,6 derecede kaldı. Uzmanlar bu değerlerin mevsim normallerinin çok üzerinde olduğunu söylüyor.

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