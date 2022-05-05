HAYTAP Başkanı: Köpekler saldırırsa cenin pozisyonu alın

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat oldu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün, "Sokak hayvanları nedeniyle kaybettiğimiz evlatlarımızın dramı nasıl bitecek? Çözüm öneriniz nedir?" sorusuna, "Biz evlatlarımızın bu şekilde hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Konu çarpıtılıp bu konuda çalışan STK'lar suçlanıyor. İnsanlar bu hayvanlarla yaşamalı diye dayatmak için varmışız gibi bir algı oluşturuluyor. Sokaklarda kontrolsüz hayvan olmasını istemiyoruz." dedi.

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"KÖPEK SALDIRIRSA CENİN POZİSYONU ALIN"

Şenpolat, başıboş sokak köpeklerinin saldırması durumunda; kaçılmaması, göz göze gelinmemesi ve cenin pozisyonu alınması gerektiğini söyledi.

"HAYVANLARI HAYVANSEVERLERDEN KORUMA DERNEĞİ KURDUK"

Başıboş sokak köpekleri konusunda radikal gruplar nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve hayvanların insanlardan öncelikli görülmesini doğru bulmadıklarını belirten Şenpolat, "Hayvanları hayvanseverlerden koruma derneği kurduk" dedi.

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"ÜRKÜTÜCÜ HAYVANLARA KARŞI DİMDİK DURMANIZ LAZIM"

Şenpolat'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Eğer 10 tane ısırılma, 20 kovalanma vakası görüyorsanız inanın STK'lar sayesinde. Bunlar STK'lar olmazsa 100-200 olacak. 10 katı olur. Bize günde yaklaşık 150 ihbar geliyor. Radikal gruplardan biz de şikayetçiyiz. Sokaklarda hayvan istemiyor. Biz mekanlarda köpekler olsun bizimle otursun gibi taleplerde bulunmuyoruz. Radikal gruplar bizim yapmış olduğumuz işlere de zarar veriyorlar. Bu nedenle hayvanları hayvanseverlerden koruma derneği kurduk. Bunlar yüzünden masum hayvanlar suçlanıyor. Ürkütücü bir sokak hayvanıyla karşı karşıya kalırsanız koşmamanız lazım. Hayvanı geçme şansınız yok. Dimdik durmanız lazım. Bakıştığınızda göz göze gelmemeniz lazım."