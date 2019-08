Her 10 kişiden biri KOAH Türkiye’de her 10 kişiden birinin KOAH hastalığına yakalandığını söyleyen Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu, KOAH’ın dünyada 4. ölüm nedeni olduğunu söyledi. Türkiye çapında ölüm nedenleri arasında ise KOAH’ın 3. Sırada yer aldığına vurgu yapan Aytaçoğlu, her yıl bu hastalıktan 26 bin kişi öldüğünü söyledi.

Haber Merkezi 15 Ağustos 2019, 13:05 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019, 13:17 IHA