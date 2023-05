Magazin sitesi PageSix, çocuğun annesinin De Niro'nun 2015'te "The Intern" adlı filmde tanıştığı ve o zamandan beri birlikte çıktığı Tiffany Chen olduğunu belirtti.

De Niro, 26 Mayıs'ta gösterime girecek "Babam Hakkında (About My Father)" adlı komedi filminin tanıtımı için ET Canada'ya verdiği mülakatta "yeni bir bebeği" olduğunu dile getirmişti.