İDDEF 2023'te 56 ülkede ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Türkiye dahil 56 ülke 310 bölgede faaliyet gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki külliye, cami, mescit ve ders halkalarıyla eğitim hizmeti verirken, insani ve acil yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi insanların hayatını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda 2009 yılından bu yana Muhabbetle Birlikte İnsanlığa Hizmete sloganıyla çalışmalarına devam eden İDDEF, 2023 yılında da onlarca kalıcı eser inşa edip yüzlerce su kuyusu açarak gıda, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi.





İDDEF’ten 2023 faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023’te ülke olarak yaşadığımız asrın felaketi deprem ve 7 Ekim’den bu yana tarihin en büyük soykırımının yapıldığı Gazze olmak üzere son zamanların en ağır, yıkıcı ve meşakkatli dönemini geride bıraktık. Deprem, sel, orman yangınları, kuraklık, sivilleri tehdit eden savaş ve çatışmaların sonucu olarak pek çok insan yalnızca yeterli gıdaya ve temiz suya ulaşamadığı için hayatını kaybetti.

Tüm afetlere rağmen İDDEF olarak hayırseverlerimizin, ekiplerimizin ve gönüllülerimizin desteğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyanın ihtiyaç olan her bir köşesine eğitim ve insani yardım ulaştırma hedefiyle hizmetlerimizi 14 yıldır özverili, güvenilir ve istikrarlı çalışmalarla sürdürürken, her yıl olduğu gibi 2023’te de eğitime ulaşamamış ve insani yardıma muhtaç 4,5 milyon insana umut olmaya çalıştık. Yardıma muhtaç kardeşlerinin ihtiyaçlarını gideren tüm hayırsever bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz” denildi.