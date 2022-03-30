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Hayat İklim krizi Yanköşenin duvarlarında
KÜLTÜR SANAT

İklim krizi Yanköşe’nin duvarlarında

Kahve Dünyası’nın 2017 yılında hayata geçirdiği, kâr amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, sokak sanatçısı No More Lies’ın “Origami Geyik” isimli çalışmasını Kabataş’ta ağırlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İklim krizi Yanköşe’nin duvarlarında
“Origami Geyik”

Kahve Dünyası’nın 2017 yılında hayata geçirdiği, kâr amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, sokak sanatçısı No More Lies’ın “Origami Geyik” isimli çalışmasını Kabataş’ta ağırlıyor. Geçen sene dünyanın pek çok yerinde çıkan ve önü alınamayan orman yangınlarından hareketle hazırlanan eser, Kahve Dünyası’nın Kabataş mağazasının yanındaki iki duvarda, üstünden güneş ışınları sızan ormandaki kâğıttan yapılmış bir geyiğin yanışını sergiliyor. Kahve Dünyası’nın kamusal alandaki güncel sanat projesi Yanköşe’nin çalışmaları, davet edilen sanatçıların mekânın özelliklerini göz önünde bulundurarak ürettikleri, mekâna cevap veren yapıtlar. “Origami Geyik” ağustosa kadar Kabataş’ta görülebilecek.

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