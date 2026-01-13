İKSV’de bayrak değişimi

2006–2018 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali Direktörü olarak görev yapan Oymak, Eylül 2017’den bu yana İKSV Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 2002 yılından bu yana İKSV Genel Müdürü olarak görev yapan ve 2021’den bu yana İKSV Yönetim Kurulu üyesi olan Görgün Taner, vakıfta Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak. Yeni Yürütme Kurulu; Teoman Akünal, Zeynep Hamedi ve Görgün Taner’den oluşacak.