İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında erken teşhis önem taşıyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sindirim sisteminde kronik iltihaplanmaya yol açan ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren hastalıklar arasında yer alan İBH'nin görülme sıklığında artış yaşanıyor. Söz konusu hastalıklar, genellikle sıradan mide ve bağırsak sorunlarıyla karıştırılarak geçiştiriliyor.

Açıklamada 19 Mayıs Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü dolayısıyla görüşlerine yer verilen Göral, sindirim sisteminde kalıcı hasarlara yol açabilen İBH'de vatandaşların vücutlarından gelen sinyallere karşı dikkatli olması gerektiğini aktardı.

İBH'nin ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin birçok bölümünü etkileyebildiğini aktaran Göral, "En sık ince ve kalın bağırsakta görülür. Bu bölgelerde iltihap, ülser ve yaralar oluşur. Hastalık dönem dönem alevlenip sakinleşebilir ancak tamamen göz ardı edilmemeli. Karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma ve ishal, en sık görülen şikayetler. Bazı hastalarda kanlı ishal de görülebilir. Bu tür belirtiler varsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı." ifadelerini kullandı.

Göral, erken teşhis ve kesintisiz takibin hastalığın seyrini doğrudan değiştirdiğini belirterek, kolonoskopi, endoskopi, kan ve gaita testleriyle hastalığa tanının oldukça kolay konulabildiğini, biyopsinin de söz konusu süreçte önemli yer tuttuğunu vurguladı.

"Genetik ve çevresel faktörler etkili"

İBH'nin iki ana gruba ayrıldığına değinen Göral, şunları kaydetti:

"Ülseratif kolitte genellikle kanlı ishal ön plandayken, bazen apandisit ile karıştırılabilen Crohn hastalığında daha çok kansız ishal, karın ağrısı ve kilo kaybı görülür. Hastalıklar, seyrine göre farklı riskler taşıyor. Ülseratif kolit tedavi edilmezse ilerleyen yıllarda kansere dönüşebilir. Crohn hastalığında ise bağırsak tıkanıklığı gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Son yıllarda tedavi seçenekleri, önemli ölçüde gelişti. Artık geçmişe göre çok daha etkili ilaçlar kullanıyoruz. Hastalar çoğunlukla ameliyata ihtiyaç duymadan tedavi edilebiliyor. Türkiye'de uygulanan tedaviler, Avrupa ve Amerika ile aynı düzeyde."

Hastalığın oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu kaydeden Göral, stres, yanlış beslenme, kontrolsüz antibiyotik ve ağrı kesici kullanımının hastalığı tetikleyebileceğini ve bu nedenle ilaçların mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Göral, İBH'nin kronik olduğuna dikkati çekerek, "Hastalar tedaviyi bırakmamalı. Düzenli kontroller çok önemli. 3 ila 6 ayda bir takip yapılmalı, hastalık stabilse yılda bir kontrol yeterli olabilir." değerlendirmesini yaptı.



