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Hayat

İnsan Vakfı'ndan 'Filistin İçin Tek Yürek' kermesi

İşgalci İsrail zulmü altında zor günler geçiren Filistinli Müslümanların yaralarını sarmak için İnsan Vakfı Zal Mahmut Paşa Medrese önünde kermes ve etkinlikler düzenlendi.

17:23 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 17:55 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
İnsan Vakfı kermes düzenledi.

İnsan Vakfı kermes düzenledi.

Dünya üzerinde yaşamanın en zor olduğu yerlerin başında gelen Gazze, 7 Ekim'den beri kent halkının bile alışık olmadığı türden zorluklara katlanmaya çalışıyor.

İsrail, kente aktarılan tüm enerjiyi kesti. Her gün yüzlerce kişi İsrail hava saldırılarında hayatını kaybetmeye devam ediyor. Gazze’nin en “güvenli” mahalleleri bile artık hedefte. Filistinliler, ölülerini gömecek mezarlık dahi bulamaz halde.

650 binden fazla kişi için su bulmak çok zor. Kanalizasyon sistemleri tahrip edildi ve pis sular sokaklara akmaya başladı.

"Gözü dönmüş İsrail"

İnsan Vakfı Başkanı Haluk Nas, yaşanan soykırıma çoğu dünya devletlerinin sessiz kaldığını, göz yumduğunu dile getirerek "Bu gözü dönmüş, lanetli terör devleti Gazze’ye sıkıştırılmış 2 milyon Filistinliyi yok etmeye çalışırken neredeyse bütün dünya halklarını Filistinli yaptı." dedi.

Nas, Gazze'ye yönelik yardım çalışmalarından bahsederek kermes sonrasında da bölgeye ambulans göndermek üzere hazırlık yapıldığını ifade etti.

Nas, "Bu vesileyle Gazze’de şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken kermesimize emek veren bütün kardeşlerime ve siz katılımcılara çok teşekkür eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım." diye konuştu.

"Hayır kermesi ve etkinlikler"

Vakıf, Filistin’deki mazlumlar için yardım toplamak amacıyla “Filistin İçin Tek Yürek” sloganıyla bir hayır kermesi düzenleyecek.

Yiyecek ve kıyafet satışlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerin de organize edildiği hayır kermesimiz “24 Kasım Cuma günü başlayan Kermes programı 3 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

#İnsan Vakfı
#Filistin
#Gazze
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