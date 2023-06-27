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Hayat

‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay: 2 milyon TL'yi sahibine teslim etti

Erzincan’da özel bir markette giren vatandaş 2 milyon TL'sini unuttu. İşletmede kasiyer olarak çalışan Ayşenur Korkmaz, parayı sahibine teslim ederek örnek davranışıyla takdir topladı.

10:36 . 27/06/2023 Salı
IHA
Kasiyer 2 milyon lirayı sahibine teslim etti.

Kasiyer 2 milyon lirayı sahibine teslim etti.

Erzincan'ın merkez Taksim Mahallesi’nde özel bir markette çalışan 23 yaşındaki Ayşenur Korkmaz, bir müşterinin çantasını markette unutup gittiğini fark etti. Müşterinin uzaklaşması ile kendisine ulaşamayan Ayşegül Korkmaz çantayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir yerde sakladı. Müşteri geri geldiğinde ise 2 milyon lira para bulunan çantayı polis eşliğinde sahibine teslim etti.


Teşekkür etti

Para çantasını unutan vatandaş ise genç kıza teşekkür ederek polis nezaretinde yapılan sayımın ardından kendisine ait olan para çantasını teslim aldı. Vatandaşlar Ayşenur Korkmaz’ın bu hareketini takdirle karşılayarak, bu zamanda böyle insanların olmasının mutluluk verici olduğunu söylediler.

#Erzincan
#Ayşegül Korkmaz
#para
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