İronik bir zarafetin hadis hikâyeleri

Bu çalışma, usta bir şairin kaleminden hem hadis edebiyatına hem de hikâye türüne kıymetli bir katkıdır. Okura farklı konularda hadislerin hayata dönük yüzünü somutlaştırabilecek nitelikte on sekiz hikâyeden oluşuyor. Yazar, bu hikayelerin ilkinde emek ve alın teri temasını işleyerek yine emeğin kaynağı insana vurgu yapıyor. Ne var şu dünyada insanın emeğinin karşılığını alması kadar daha kıymetli? Sonsuza Kadar Sude’de konuşma ve dinleme adabından tutun da komşularımızın üzerimizdeki tuz ekmek hakkına, felahın nereden geleciğinden insan fıtratının korunmasına kadar ders veren geniş bir kurgu söz konusu. Karınca Yolu, Allah’ın rahmetinin bolluğu ile insanların merhamet duygusunu başka canlara “hayat camdan cama değil candan cana akar” mesajıyla vurgulayan harika bir hikâye. Rövanş’ta nefsin oburluğu, öfkenin/ kinin karanlığı ve benlik lokmasının doymazlığı açık ediliyor. Oysa Peygamber efendimize göre, “rakibini güreşte yenen değil öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan gerçek pehlivandır.” Hepimiz Çobanız hikayesinde insanın sorumluluk duygusu çarpıcı bir dille işleniyor. Kısa Günün Kârı’nda nefsin her türlü açlığına kalkan olarak oruç tercih ediliyor. Hastalığın yerini kavramak gerekir diyor Et Tırnak’ta. Tıpkı bir organımızın rahatsızlandığında bütün bedeni uykusuzluğa ve yüksek ateşe vereceği gibi. Garip’te, yeryüzüne çok alışma, “Kendini bu dünyada garip bir yolcu say” diyor. Gittiğimiz ve durduğumuz yeri bilirsek sorumluluğumuz ölçüsünde Hepimiz Çobanız! Ah, Bıtcoın Damat, bilmez misin ki “Kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır” ve diğer yarına vurduğun zaman kendi varlığına vurmuş olursun. Gerçek şiir, fıtratı harekete geçirir. Ne de olsa “Şiirde hikmet vardır.” Bir boşanma rüyasından çocuklar için edep ve terbiyenin gereğine değiniyor. Kadınları camiye sokmak istemeyenlerle yine onlara zulmedenlere ders veriyor. Hikayeler, bela ve musibetlere karşı dua ihtiyacı, görünmeyenin güzelliği ve her cana hürmet dileğiyle bağlanıyor.