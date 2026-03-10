İş adamı Safi Hakk’a yürüdü

Girişimci ruhu ve geniş vizyonuyla tanınan Hamdi Safi, iş hayatı boyunca birbirinden farklı ve stratejik sektörlerde kilit roller üstlenmiş saygın bir isimdi. Yapı ve inşaat sektöründe uzun yıllar başarıyla faaliyet gösteren Safi, Safi Yapı Sistemleri A.Ş.'nin sahibi olarak sektöre çok sayıda önemli proje kazandırdı. Denizcilik alanında da kritik yatırımlara öncülük eden Safi, özellikle İzmit Körfezi'nde gemilere verilen kılavuzluk hizmetlerinde önemli bir rol üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak yükseköğretime destek sağlayan Safi, aynı zamanda ileri teknoloji ve yenilikçi çözümler üreten Dijitalpark Teknokent'te Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla yer alarak tecrübelerini genç girişimcilerle paylaştı. Merhum Safi, hat koleksiyoneri olarak da biliniyordu.